In Zeiten zunehmender Politikverdrossenheit und Demokratiemüdigkeit hat der Ailinger Neujahrsempfang am Freitagabend im Gemeindehaus Berg ein ganz anderes Bild vom Geschehen vor Ort geboten. Ehrenamtlich wird in Ailingen und seinen Ortschaften Vorbildliches geleistet.

Was auch für die Vielfalt der Vereine und deren Erfolge gilt. Ein Beispiel davon gab eine Abordnung des Berger Musikvereins, die unter Dirigent Helmut („Muddl“) Geray die Besucher von den Stühlen riss und erst recht bei der „Fischerin vom Bodensee“ zum Mitsingen animierte.

Ortsvorsteher Andreas Lipp erinnerte in seiner Begrüßung an das hohe Gut der Demokratie und rief dazu auf, bei den Wahlen in diesem Jahr zum Abstimmen zu gehen. Für die Kommunalwahlen sollte man sich fragen, vielleicht zu kandidieren.

In seinem Rückblick auf 2023 dankte er den vielen ehrenamtlich Tätigen, den Erzieherinnen, Lehrern und Verwaltungskräften und bat, in Zeiten des Fachkräftemangels sich nicht gegenseitig das Personal abzuwerben.

Viele Highlights beim 1250-Jahr-Jubiläum

Beim Thema Kindergärten fragte er, warum hier nicht Personal für Bürotätigkeiten als Entlastung für die Erzieherinnen und Erzieher eingesetzt werden können. Vorfreude weckte er auf einen geplanten Kindergarten in der Bodenseestraße und die im Frühjahr erwartete Kinderarztpraxis in der Grötzelstraße..

Lipps Dank galt allen, die sich für den Neubau der Rotach-Halle einsetzen, an der im Hintergrund geplant werde. An die Stiftung Liebenau appellierte er, das Gebäude des ehemaligen Martinsheims in Berg nach dem Brand zu erhalten.

Zahlreiche Ailinger kommen zum Neujahrsempfang im Gemeindehaus Berg. (Foto: Siegfried Großkopf )

Der Ortsvorsteher streifte die Erfolge der Ailinger Vereine vor allem im Sport vom Reiten und Turnen bis zum Fußball, an diverse Feste, das Gautunfest Oberschwaben, das ein „riesiger Erfolg“ gewesen sei, aber auch an die Neugestaltung des Schulhofes, die Ailinger Ferienspiele und das Tötungsdelikt in der Berger Seniorenanlage.

An den Rückblick auf 2023 schloss Andreas Lipp einen Ausblick auf das begonnene Jahr an, in dem Ailingen das 1250-jährige Bestehen feiert. Geplant sind umfangreiche Veranstaltungen zwischen dem Festakt am 20. März bis zur Sterntafel am 15. September und dazwischen dem Wellenbad-Open-Air am 24. Juli. Neben den Veranstaltungen gibt es ab dem 20. März ein neues Ortsbuch von Rainer Barth, in dem Ailingen und seine Ortschaften ausführlich dargestellt sind.

Ehrungen für besonders engagierte Bürger

Die Ailinger Ehrennadel in Silber gab es für Peter („Gonzo“) Braisch, der 1981 im Alter von 15 Jahren in die Narrenzunft Lottenweiler eingetreten war. Obwohl er, so Andreas Lipp, eigentlich keinen Wert auf Ämter legt, war er von 1993 bis 2013 20 Jahre lang Zunftrat, um dann weitere zehn Jahre bis 2023 das Amt des Vizezunftmeisters in der NZ Lottenweiler auszufüllen. Seit 2023 ist „Gonzo“ Braisch Ehrenzunftrat der Narrenzunft.

Ebenfalls die Ailinger Ehrennadel in Silber erhielt Markus Eberle, der mit 18 Jahren in die Freiwillige Feuerwehr Ailingen kam. In insgesamt 35-jähriger aktiver Mitgliedschaft hat er viele Lehrgänge besucht. So ist der Sprechfunker, Bootsführer und Atemschutzträger bei der Feuerwehr und dort seit 28 Jahren Gruppenführer.

Bereits 2018 wurde er zum Hauptlöschmeister befördert. Seit 2001 ist er Mitglied des Feuerwehrausschusses und gehört diesem Gremium seither in der fünften Wahlperiode an. Der Dienst an der Allgemeinheit ist ihm äußerst wichtig, lobte Andreas Lipp.

Bürgermeister Müller appelliert an Bevölkerung

Erster Bürgermeister Fabian Müller blickte zunächst auf 2023 zurück, ein Jahr, das man sich ganz anders vorgestellt habe, wie er sagte, um vor dem Hintergrund der grassierenden Unzufriedenheit daran zu appellieren, gut daran zu tun, sich auf das Wesentliche zu besinnen.

Müller forderte dazu auf, die Zukunft mitzugestalten und sich nicht treiben zu lassen. Er zitierte in diesem Zusammenhang den erst verstorbenen Wolfgang Schäuble, der „Pragmatismus, Mut und Zuversicht“ als den nicht schlechtesten Dreiklang bezeichnet hat.

Vor dem Stehempfang im Foyer heizten die Berger Musikanten noch einmal kräftig ein und sorgten für stehende Ovationen im fasnetdekorierten Saal.