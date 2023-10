Rätselhafter Einbruch

Die SG Ailingen-Kluftern hat erst am Samstag ihr erstes Saisonspiel in der Handball-Bezirksklasse bestritten. So hatte die TSG Ehingen einen leichten Vorteil, denn der erste Gegner von Ailingen-Kluftern hatte schon zwei Partien bestritten und sich dabei Selbstvertrauen geholt (ein Sieg, ein Remis).

Unterschiedliche Halbzeiten

Allerdings ging auch die SG gut vorbereitet in das Meisterschaftsspiel in der Brunnisachhalle in Kluftern. Hohes Tempo, gelungene Kombination und sehenswerte Einzelleistungen, dazu eine sichere Abwehr, verunsicherten die Ehinger ein ums andere Mal. Verdient lag die SG mit 13:10 vorne. „Die Kabinenansprache war entsprechend einfach. Nicht abheben, am System bleiben, weiter arbeiten in Angriff und Abwehr“, berichtet SG-Trainer Hermann-Josef Altwicker. Für das, was dann kam, hatte er aber nach Abpfiff keine Erklärung. Bei der SG lief nichts mehr und den Gästen gelang alles. Vier Tore in 19 Minuten brachte die SG auf die Verliererstraße. Ehingen siegte mit 26:20.

Verständlich, dass Ailingen-Kluftern beim Auswärtsspiel bei der MTG Wangen III (Sonntag, 18 Uhr) an die erste Halbzeit anknüpfen will.

Für die SG Ailingen-Kluftern spielten: Klose, Schube, Eisenbraun, Katzenmaier, Huber (7 Tore, 4 Siebenmeter/1 Tor), Kuzma (2), Selegrad (4, 2/1), Müller (3), Freise (1), K. Wallkum (1), Hildebrand (2).