Es ist Monika Schellhaases erster Gumpiger in Ailingens Grundschule, deren Leitung sie übernommen hat. Und es gibt auch in anderer Hinsicht eine Premiere an dieser Schule.

Punkt 9.30 Uhr nähern sich die ersten Gehrenmännle, Waldhexen und Schalmeien zusammen mit der Lumpenkapelle dem Schulhof des Schulzentrums in Ailingen. Dort teilen sich die Narren auf, um keine zehn Minuten später mit viel Trara Grundschule und Realschule zu besuchen und dort die Schüler zu befreien.

Kein Unterricht ohne Tanz und Party

Die hatten sich natürlich darauf schon vorbereitet, dass an diesem Tag noch Unterricht stattfinden würde, hätte wirklich niemand erwartet. Mit viel Musik werden Masken und Musiker willkommen geheißen. Es wird getanzt und zumindest in der Grundschule lassen sich Lehrerinnen und Kinder allesamt anstecken von der Fasnet.

Monika Schellhaase (vorne) erlebt den Gumpigen mit einem zweiten Narrenbaum für Ailingen. (Foto: Ralf Schäfer )

Der zweite Narrenbaum kommt

Einige Polonaisen und Tänze später ziehen alle zusammen auf den Schulhof, wo zum ersten mal in der Geschichte der Ailinger Fasnet - das behaupten anwesende Narren und Schulbewohner - ein zweiter Narrenbaum in Ailingen aufgestellt wird. Eben nur für die Kinder. Und die verabschieden sich damit dann auch in die Fasnetsferien, die Narren haben sich erfolgreich durchsetzen können.