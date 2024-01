Ortsvorsteher räumt das Feld

Vor vielen hundert Schaulustigen hat die Narrenzunft Ailingen am Samstagnachmittag bei strahlendem Sonnenschein und bester Laune vor dem Rathausplatz traditionell ihren Narrenbaum gestellt. Zuvor stürmten die Waldhexen das Rathaus und entmachteten unter großem Jubel Ortsvorsteher Andreas Lipp. Für langjährige und treue Verdienste um die Zunft haben der Oberzunftmeister des Alemannischen Narrenrings (ANR), Markus Kast und die ehemalige ANR-Brauchtumerin Gabi Zanner, Michael Wieland mit dem Hästrägerorden und Andrea Lechmann mit dem Hästrägerorden mit Silberkranz ausgezeichnet.

„Sonnenschein, blauer Himmel und so viele Gäste. Das haben wir uns verdient“, freute sich Ailingens Zunftmeister Fabio Ivacic, als er die zahlreichen Zuschauer und erschienenen Masken- und Musikspielgruppen nach dem kleinen Umzug vom Hofgut Wieland zum närrischen Spektakel auf dem Rathausplatz begrüßte - bevor die starken Männer der Zimmerei Hoffmann den mächtigen Narrenbaum, das Symbol der fünften Jahreszeit, händisch mit Schwalben ins rechte Lot stellten.

Beim anschließenden Rathaussturm hatte „Vorortsteher“ Andreas Lipp gegen die geballte Macht der Narren keine Chance. Obwohl er sich nach Kräften weinerlich wehrte, musste sich der ausgeschlafene und doch amtsmüde Gemeindechef am Ende zur stimmungsvollen Musik der heimischen Schalmeien geschlagen geben und den Schlüssel der Macht samt leerer Gemeindekasse an Waldhexen und Gehrenmännle abgeben. „Es wird Zeit, dass wir die Verwaltung und Amtsgeschäfte übernehmen und die Finanzen wieder in Ordnung bringen“, rief Zunftmeister Ivacic freudetrunken unter Beifall ins fröhliche Rund.

Die Täuflinge der Narrenzunft Ailingen 2024:

Gehrenmännle: Nico Schöppl, Justin Mennig, Filip Dahm, Hakan Ugurcan, Rabea Schuster, Pria Schuster, Colin Jackisch.

Waldhexen: Rose Dohm, Jakob Bessler, Leon Leuthold, Lilly Witan, Milena Witan, Lisa-Marie Nacke, Lisa Fehrmann, Lotta Hildebrand, Luis Matt, Juliane Speth, Tabea Gärtner, Ella Richter, Zoe Amelio.