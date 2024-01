Oberschwaben-Cup in der Sporthalle Ailingen

Die Gerätturner haben am Samstag ihren ersten Wettkampf im Jahr 2024. Traditionell werden kurz vor Ligabeginn im Schwäbischen Turnerbund die oberschwäbischen Meisterschaften der Männer ausgetragen. Ausrichter ist diesmal die TSG Ailingen. Neben dem Mannschaftsmeister werden parallel auch die Medaillen im Einzel ausgeturnt. Start in der Sporthalle Ailingen ist um 14 Uhr, das Einturnen beginnt um 13 Uhr.

Gastgeber hoffen auf Podestplätze

Die Turner der TSG Ailingen, die in der Landesliga als KTV Oberschwaben starten, sind mit zwei Teams am Start. Die erste Mannschaft will mindestens um die Podestplätze mitturnen. Die zweite Riege mit einigen Nachwuchsturnern nutzt die Gelegenheit, um sich für die Liga zu empfehlen.

Alessio Röhr, der im Herbst für den USC München in der 3. Bundesliga geturnt hat, rechnet sich auch gute Chancen im Einzel aus. Unterstützt durch das heimische Publikum wollen er und seine Vereinskollegen um den Titel mitturnen.

Der Titelverteidiger des TV Eisenharz geht ebenfalls mit einigen Turnern seines Bundesligakaders an den Start. Auch die anderen oberschwäbischen Vereine sehen den Wettkampf als Standortbestimmung für die anstehende Saison in den schwäbischen Kunstturnligen.