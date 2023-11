Nachdem jahrelang immer wieder Rest- und Sperrmüll in und an den Papiercontainern vor der Rotachhalle entsorgt worden sind, hat der Ortschaftsrat im September die Reißleine gezogen: Die Container sollen weg. Der Radsportverein Immergrün Ailingen (RVI) verliert dadurch seine wichtigste Einnahmequelle. Weil allein bei den Straßensammlungen im Verhältnis zum Aufwand deutlich zu wenig Geld für die Vereinskasse übrig bleibt, beendet der Verein auch diese. Nach 50 Jahren. Verloren geht am Ende mehr als „nur“ Geld.

50 Jahre lang waren Mitglieder des RVI viermal im Jahr mit Traktoren samt Anhängern in der Ortschaft Ailingen unterwegs, um Altpapier einzusammeln. „So eine Tradition schafft man natürlich nicht gerne ab“, sagt Pascal Salomon, seit knapp zwei Jahren Vorsitzender des Vereins. Der Beschluss im Vorstand sei letztlich aber einstimmig gefallen.

20 Mitglieder ackern fast den ganzen Tag ‐ für insgesamt 360 Euro

Weil sich die Straßensammlung allein nicht mehr rentiert beziehungsweise die Einnahmen in keinem Verhältnis zum Aufwand mehr stehen. Zwischen neun und zehn Tonnen Altpapier kamen zuletzt je Sammlung zusammen. Bei 36 Euro, die der Verein pro Tonne vom Landratsamt erhält, ergibt das Gesamteinnahmen zwischen 324 und 360 Euro. Dafür investieren jeweils rund 20 Mitglieder fast einen ganzen Samstag.

Früher, vor Einführung der Blauen Tonne im Jahr 2014, habe man alle drei Monate mehr als 20 Tonnen Papier gesammelt, berichtet Salomon. Vier Sammlungen pro Jahr brachten rund 30 Prozent der Einnahmen des RVI ‐ mit denen vor allem die Wettkampfkosten der Radballer gedeckt wurden.

Ein großes Problem war, dass immer wieder auch Lebensmittelreste dort entsorgt wurden. Pascal Salomon

Um den Verlust für den Verein durch die Blaue Tonne ein Stück weit kompensieren zu können, stellte das Landratsamt dem RVI fünf Container zur Verfügung, für die er eine Pauschale abrechnen konnte. In den vergangenen Jahren standen die Container vor der Rotachhalle ‐ und haben dem Verein letztlich mehr Arbeit und Probleme als Einnahmen beschert. Beinahe täglich sei der Container-Standort als Mülldeponie auch für Rest- und Sperrmüll missbraucht worden, schreibt Pascal Salomon in einer Pressemitteilung. Und ergänzt beim Gespräch vor Ort: „Da wurden Möbel, Glasscheiben, einmal sogar eine Schaufensterpuppe abgelegt. Ein großes Problem war, dass immer wieder auch Lebensmittelreste dort entsorgt wurden.“

Mitglieder entsorgen Fremdmüll privat

Als Nutznießer der Container oblag es dem RVI, den Standort sauber zu halten. „Wir haben zweimal pro Woche, immer nach dem Training, aufgeräumt und Dinge, die da nicht hingehörten, privat entsorgt“, sagt Salomon. Tragbar sei das schon lange nicht mehr gewesen. Und ausgereicht, um den Standort in Ordnung zu halten, hat das Engagement der Vereinsmitglieder letztlich auch nicht, weshalb immer wieder Mitarbeiter des Bauhofs anrücken mussten. Dass der Ortschaftsrat nun die Notbremse gezogen und beschlossen hat, die Container zu entfernen, dafür hat der Vereinsvorsitzende Verständnis. Wobei er befürchtet, dass das Problem dadurch nicht gelöst, sondern nur verlagert wird. „Wer seinen Müll bisher nicht ordentlich entsorgt hat, wird es künftig auch nicht tun“, glaubt er.

Nach dem Verlust der Container auch die Straßensammlungen zu beenden, ist Pascal Salomon und seinen Vorstandskollegen vor allem auch deshalb sehr schwergefallen, weil dadurch mehr als viermal im Jahr 360 Euro verloren geht. Mit 110 Mitgliedern ist der RVI ein recht kleiner Verein, der sich zudem mit einer Nischensportart betätigt und deshalb mit seinem Vereinszweck in der Öffentlichkeit deutlich weniger sichtbar ist als ein Fußballverein, eine Narrenzunft oder eine Blaskapelle. Dass der RVI trotzdem tief und fest in der Ortsgemeinschaft verwurzelt ist, dürfte auch damit zusammenhängen, dass er stattdessen eben regelmäßig mit seinen Sammlungen präsent war. „Das spielt schon eine große Rolle“, bestätigt Pascal Salomon.

Wenn man immer wieder bei Wind und Wetter gemeinsam unterwegs ist, dann schweißt das zusammen. Pascal Salomon

Und auch intern, für das Vereinsleben, die Kameradschaft, seien die Sammlungen wichtig gewesen. „Wenn man immer wieder bei Wind und Wetter gemeinsam unterwegs ist, dann schweißt das zusammen. Oft sind die Helfer nach den Sammlungen noch lange zusammengesessen“, erzählt Salomon. Und: Bei diesen Aktionen halfen Nachwuchs, Aktive und Ehemalige Seite an Seite zusammen. Jung und Alt.

Verein wartet auf Pachtvertrag für Rotachhalle

Was die fehlenden Einnahmen betrifft, hofft der RVI darauf, den Verlust als Mitglied einer Pächtergemeinschaft, die künftig die Rotachhalle bewirtschaften soll, kompensieren zu können. Ende 2024 zum Beispiel steigt in Ailingen das Finale des Radball-Weltcups. Der neue Vertragsentwurf der Stadt lässt laut Salomon allerdings schon ziemlich lange auf sich warten. Starten sollte die Pächtergemeinschaft ursprünglich zum 1. Januar 2023.

Zum letzten Mal Altpapier sammeln werden die Mitglieder des RVI am 16. Dezember. Einen besonderen Dank richtet der Verein an alle treuen Unterstützer, Haushalte und Unternehmen, die zugunsten des Vereins bislang auf eine Blaue Tonne verzichtet haben und damit einen Beitrag zur erfolgreichen Jugend- und Spitzensportarbeit des RVI geleistet haben.