Krimi im Derby der Damen

Ein Unentschieden, ein klarer Sieg - das ist die Ausbeute der Ailinger Tischtennisdamen vom vergangenen Wochenende. Zu einem echten Krimi entwickelte sich das Lokalderby gegen den TSV Meckenbeuren am Samstagabend. Erst rannten die Ailingerinnen einem Rückstand hinterher, anschließend verspielten sie eine Führung, bevor sie am Ende mit zwei Einzelerfolgen das 7:7 retteten. Beste Ailinger Akteurin an diesem Tag: Michaela Matzenmüller-Bitschar, die alle drei Einzel gewann.

Eine klare Sache war die Partie gegen den SSV Ulm am Sonntagmorgen. Nach ein paar kleineren Startschwierigkeiten und 1:2-Rückstand zogen die Ailingerinnen durch und beendeten das Spiel mit sieben Einzelsiegen in Folge. Nach diesem Wochenende belegt Ailingen Platz drei der Landesliga.

Herren gewinnen kampflos

Kampflos zu zwei Punkten kam die erste Herrenmannschaft der TSG Ailingen, da der TSV Erbach nicht angetreten war. Das Team von Kapitän Daniel Molzberger muss sich am Sonntag auf einen langen Tischtennistag mit zwei schwierigen Begegnungen einstellen. Ab 10 Uhr ist zunächst der Tabellendritte SC Staig II zu Gast, ab 14 Uhr der Aufsteiger TV Unterkochen. Beide Partien finden in der Sporthalle Fischbach statt.