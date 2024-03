Kirchenmusik St. Johannes Baptist Ailingen

Am Karfreitag singt der Chor der St. Johannes Kirche Ailingen um 15 Uhr Chorsätze zum Leiden und Tod Christi. Zur Festmesse am Ostersonntag um 10 Uhr führt laut Pressemitteilung der Chor die „Missa brevis Sancti Joannis de Deo“ in B-Dur (Kleine Orgelsolo-Messe) von Joseph Haydn auf. Neben dieser Messe stehen die Ostermotette „Haec est dies“ von F.X.Brixi und von W.A. Mozart das „Laudate Dominum“ auf dem Kirchenmusikprogramm. „Ich weiß, dass mein Erlöser lebet“ aus dem Oratorium „Der Messias“ von G.F. Händel singt die Sopranistin Natascha Young - sie tritt übrigens erstmals in Ailingen auf. Den Abschluss bildet das „Halleluja“, ebenfalls aus dem Oratorium „Der Messias“ von G.F. Händel. Aufführende sind der Chor der St. Johannes Kirche Ailingen, die Sopranistin Natascha Young sowie ein Orchester mit Musikern aus der Region. Die Gesamtleitung obliegt Chordirektor ADC Erich Hörmann.