Sie ist wieder zurück: Am Mittwochabend gab Giulia Gwinn ihr langersehntes und frenetisch bejubeltes Comeback für die Frauen des FC Bayern München. Nach einem Kreuzbandriss fiel die deutsche Nationalspielerin 10 Monate aus und verpasste so auch die Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland. Stattdessen war sie für das ZDF als Expertin im Einsatz.

„Einfach wieder zu sehen, dass mein Trikot in der Kabine hängt, mit den Mädels im Bus zu sitzen, wieder den Rasen zu betreten - das fühlt sich einfach unfassbar schön an“, sagte Gwinn nach dem Testspiel gegen die TSG Hoffenheim. In der 61. Minute wurde es plötzlich sehr laut, als Gwinn eingewechselt wurde.

Das Comeback sei für Gwinn sogar noch emotionaler als beim letzten Mal gewesen. Schon 2021 kämpfte sich die Ailingerin nach einem Kreuzbandriss zurück. Nun möchte sie mit ihrer Mannschaft mit einem Sieg in die Bundesligasaison starten. Zum Bundesligastart am 15. September starten die Bayern auswärts gegen die Auswahl des SC Freiburgs.