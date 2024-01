Enges Duell um den Titel

Beim Oberschwaben-Cup in der Sporthalle Ailingen haben sich am vergangenen Samstag zwei Mannschaften einen spannenden Kampf um den Titel geliefert. Letztlich verpassten die Kunstturner der TSG Ailingen mit 274,5 Punkten nur ganz knapp den ersten Platz. Das Rennen machte die Mannschaft des TV Eisenharz mit 282 Punkten. Die Allgäuer verteidigten somit ihren Titel, für die Ailinger war das Event mit dem besten Ergebnis seit 2019 aber ebenso ein Erfolg. Positiv bewertete die gastgebende TSG zudem auch den Auftritt der zweiten Mannschaft. Die sehr jungen Nachwuchstalenten sammelten 197,2 Punkte und waren damit nur drei Zähler schlechter als der fünftplatzierte TSV Altshausen.

In der Mannschaftswertung zogen die Ailinger zwar den Kürzeren, dafür stellten sie mit Alessio Röhr allerdings den oberschwäbischen Meister. Der Kunstturner, der im Herbst für den USC München in der 3. Bundesliga geturnt hat, zählte zu den Favoriten und wurde dieser Rolle auch gerecht. An den Ringen gelang ihm mit 12,8 Punkten direkt eine Topwertung. Röhr meisterte auch an den weiteren Geräten saubere und schwierige Übungen. Röhr fuhr 77,8 Punkte ein und verwies die beiden Eisenharzer Julian von Kirn (71,6) und Hannes Müller (70,0) auf die Plätze zwei und drei. Bei seiner ersten Meisterschaftsteilnahme verpasste der 15-jährige Ailinger Maximo Munoz-Ramirez (66,1) als Vierter nur knapp den Sprung aufs Podest.

40 Turner in der Sporthalle Ailingen

Zu den oberschwäbischen Meisterschaften der Männer empfing die TSG Ailingen sechs Teams mit über 40 Turnern in der Sporthalle. Da das Event traditionell vor Beginn der STB-Liga ausgetragen wird, erfüllt es den Zweck einer Standortbestimmung.