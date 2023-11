Dem Ligasieg folgt das Pokalaus

Die Handballer der SG Ailingen-Kluftern haben am vergangenen Wochenende eine Doppelschicht absolviert. In der Sporthalle Ailingen gewann das Team von Trainer Hermann-Josef Altwicker am Samstag das Ligaspiel in der Bezirksklasse gegen die TSG Söflingen III mit 32:30 (15:19). Einen Tag später folgte die 23:37 (6:19)-Niederlage gegen den favorisierten Bezirksligisten SG Ulm-Wiblingen.

Deutliche Tempoverschärfung

Wesentlich mehr rechnete sich die SG im Heimspiel gegen Söflingen III aus. Es sollten weitere Punkte für den Klassenerhalt in der Bezirksklasse her. Söflingen III reiste mit nur zwei Ersatzspielern fürs Feld an. Trainer Altwicker gab die klare Marschrichtung „Tempo von der ersten Minute an“ aus. Doch der Start war gänzlich anders, als der Coach sich das vorgestellt hatte. Zur Pause lag die SG mit 15:19 hinten. Es musste umgebaut werden, es wurde nochmals nachjustiert in Angriff und Abwehr und eine deutliche Tempoverschärfung wurde angesagt. Der Erfolg durch die vollbesetzte Bank der Ailinger blieb nicht aus. Die Gäste hielten zwar noch bis zur 53. Spielminute (28:28) mit, dann aber mussten sie der Intensität Tribut zollen und Ailingen-Kluftern sicherte sich die beiden Punkte. Ein Sonderlob des Trainers verdiente sich Stefan Bissinger, der acht Treffer zum Sieg beisteuerte.

Mit deutlich ausgedünnter Bank, gleich drei Spieler waren aus privaten Gründen verhindert, ging es dann am Sonntagnachmittag in der zweiten Runde des Bezirkspokals gegen Ulm-Wiblingen. Altwicker war in vielen Phasen mit dem Gezeigten zufrieden und ist der Meinung, dass sich die SG ganz gut aus der Affäre gezogen hat. So versuchte der Trainer verschiedene Angriffssysteme und setzte auch Spieler mal gänzlich auf anderen Positionen ein. Das Weiterkommen war allerdings nie in Reichweite.

In der Bezirksklasse gastiert Ailingen-Kluftern am kommenden Samstag ab 16 Uhr bei Absteiger TV Gerhausen II.