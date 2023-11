Die CDU in Ailingen hat sich personell für die Kommunalwahl im kommenden Jahr aufgestellt. Wie der Ortsverband in einer Pressemitteilung schreibt, ist man froh, so früh seine Bewerberinnen und Bewerber für die Ortschaftsratswahl im Jahr 2024 zu nominieren.

„Ich bin stolz, dass wir die Liste nicht nur vollständig besetzten konnten, sondern dass wir vor allem auch zwölf engagierte Kandidatinnen und Kandidaten haben, die alle motiviert und ambitioniert sind, ein Amt im neuen Ortschaftsrat zu ergattern. Das ist in unserer heutigen Zeit alles andere als eine Selbstverständlichkeit, wird der Vorsitzende Pascal Salomon in der Mitteilung zitiert.

Diese Kandidaten gehen ins Rennen

Die Platzierung auf der Liste wurde durch eine Listenwahl vorgenommen. So sieht die CDU-Liste für die Ortschaftsratswahl Ailingen 2024 aus: 1. Michael Willauer, 2. Pascal Salomon, 3. Bruno Kramer, 4. Claudia Vogt, 5. Hubert Knoblauch, 6. Thomas Riether, 7. Michael Wieland, 8. Xenia Mayr, 9. Markus Eberle, 10. Oliver Friedrich, 11. Maximilian Rastic, 12. Yvonne Link.

„Wir haben ein klares Ziel, wieder stärkste politisch Kraft in Ailingen zu werden“, sagt der Vorsitzende Salomon laut Mitteilung. Dass nicht jeder Bewerber Parteimitglied der CDU sein müsse, sei eine Selbstverständlichkeit.

„Es geht für uns ausschließlich um die Belange der Ortschaft und ihrer Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Gruppierungen, Institutionen und Unternehmen. Uns alle eint unsere klaren Grundwerte und ein Bekenntnis zu bürgerlicher Politik der Vernunft und Mitte“, so Salomon.