Ailinger Zweite wahrt Aufstiegschancen

Die erwartete Niederlage hat es für die erste Herrenmannschaft gegen den SVW Weingarten gesetzt. 5:9 hieß es am Ende einer Partie, in der die Ailinger immer einem Rückstand hinterhergerannt sind. Überzeugen konnte nur das mittlere Paarkreuz mit Daniel Molzberger und Wolfgang Koppe, die alle ihre vier Einzel gewannen.

Nach dieser Niederlage liegt das TSG-Team mit 12:6 Punkten auf Rang 6 der Tischtennis-Landesliga - und hat ein dickes Sechs-Punkte-Polster auf den Abstiegsrelegationsplatz. Am Samstag reisen die Ailinger zum Tabellenvorletzten TSV Erbach, der als zweiter Absteiger so gut wie feststeht. Spielbeginn ist um 17.30 Uhr.

Weiterhin Hoffnung auf den Aufstieg darf sich Ailingens Zweite nach dem Sieg gegen den TTC-74 Tettnang machen. „9:2 ist ein Ergebnis, mit dem ich nie gerechnet hätte. Man kann sagen, dass heute wirklich alles perfekt für uns gelaufen ist“, sagte Teamchef Gunnar Flotow nach der Partie. Ailingen behauptet damit Platz drei in der Kreisliga A und wahrt die Chance, über die Relegation am 4. Mai in die Bezirksklasse aufzusteigen. Am Samstag (19.30 Uhr) müssen die Herren II beim SV Bergatreute III ran. „Wenn wir oben mit dabei bleiben wollen, ist ein Sieg hier natürlich Pflicht“, stellt Flotow klar.

„Mit 2:9 fiel die Niederlage doch etwas zu hoch aus“, heißt es in der Tettnanger Mitteilung. Der Tabellensechste hatte sich allerdings „bei den in stärkster Besetzung spielenden Gastgebern nicht viel ausgerechnet“, so der Club weiter. Tettnang führte nach den Eröffnungsdoppeln mit 2:1: Stefan Merath/Karl Knöpfler und Jürgen Hanke/Henry Winkler gewannen ihre Duelle. Bei den Einzeln waren die Montfortstädter aber ausschließlich unterlegen, wobei es mehrere knappe Fünf-Satz-Niederlagen gab. Im nächsten Heimspiel gegen den SVW Weingarten IV (Freitag, 20 Uhr) sollte der TTC-74 Tettnang wieder zu Punkten kommen, um nicht auf den Abstiegsrelegationsplatz zu rutschen.

Das einzige Heimspiel an diesem Wochenende aus Sicht des TSG Ailingen bestreiten die Damen, die am Samstag (18 Uhr/Rotachhalle) Landesliga-Schlusslicht TTF Kißlegg erwarten.