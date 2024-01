Ailinger Turnier soll Werbung für Sportart sein

Wenn die Handballabteilung der TSG Ailingen am Sonntag ab 10 Uhr, in die Ailinger Sporthalle an der Fohlenstraße einlädt, dann soll beim 1. Mixed-Turnier für die teilnehmenden Mannschaften auch das gesellige Beisammensein keinesfalls zu kurz kommen.

„Dieses Turnier ist zum Wiedereinstieg nach einer längeren Winterpause gedacht. Es soll Spaß machen und für meine Mannschaft auch ein Event sein, bei dem Teambuilding und der noch bessere Kontakt mit dem Männerteam im Vordergrund steht“, sagt Andrea Vogel, Trainerin der gastgebenden SG Ailingen-Tannau. Die tritt, wie der Name Mixed schon sagt, gemeinsam mit der SG Ailingen-Kluftern an, für die sich Hermann-Josef Altwicker verantwortlich zeigt. Er war es auch, der den Vorschlag zum sportlichen Kräftemessen in lockerer Atmosphäre machte. „Mitgebracht habe ich die Idee aus meiner alten Heimat“, erklärt Altwicker. Die Idee kam nicht nur am Niederrhein, sondern eben auch bei den teilnehmenden Vereinen aus der Bodenseeregion und dem Umland gut an.

Diese Mannschaften machen mit

Das Feld beim 1. Mixed-Turnier setzt sich aus Frauen- und Männerteams zusammen, die sozusagen eine Mannschaft bilden. Während die gastgebenden SGs aus Ailingen-Kluftern und Ailingen-Tannau gemeinsam antreten, sind auch die beiden Mannschaften des HWB Winterlingen-Bitz ein Team. Die Handballerinnen der SG Argental nehmen gemeinsam mit der HSG Illertal teil und auch der TV Weingarten und die HSG Oberstaufen-Lindenberg schließen sich für diesen Event zusammen. Nachdem sich die Frauenmannschaften in den ersten 30 Minuten gegenübergestanden haben, übernehmen die jeweiligen Männerteams das Spielfeld und setzen die Partie mit dem bisher erzielten Ergebnis fort. Abgerechnet wird am Schluss.

Los geht es um 10 Uhr mit dem Duell zwischen den gastgebenden SGs und Weingarten/Oberstaufen-Lindenberg. Die letzte Begegnung eines langen Turniertages ist auf 17.30 Uhr angesetzt. „Die TSG Ailingen organisiert den Spielbetrieb und es wird kein Startgeld erhoben. Eine Ganztagesbewirtung soll den sportlichen mit dem gesellschaftlichen Rahmen verbinden“, betont SG-Coach Altwicker. „Wir erwarten um die 100 Sportler in der Halle.“

Natürlich seien Zuschauer und Fans aller Vereine in Ailingen willkommen. Dass es in diesem Turnier nicht nur um den sportlichen Feinschliff geht, belegt auch die Tatsache, dass die SG Argental mit einer gemischten Mannschaft aus Spielerinnen beider Damenteams antreten wird. Und die SG Ailingen-Tannau setzt die eine oder andere Rückkehrerin nach Verletzungs- oder Babypause ein. „Wir wollen mit diesem Event auch ein bisschen Werbung für unseren Sport machen“, betont Andrea Vogel.