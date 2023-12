Ailinger Teams messen sich mit Bregenz Handball

Die Ailinger Bezirksligateams bekommen es am Samstagabend mit dem gleichen Gegner zu tun. Bevor die Männer der SG Ailingen-Kluftern in der Sporthalle Ailingen auf Bregenz Handball II treffen (20 Uhr), begegnen die Frauen der SG Ailingen-Tannau im Spitzenspiel den Spielerinnen von Bregenz Handball (18 Uhr).

Der Begriff Spitzenspiel ergibt sich aus der Tabelle. Bregenz steht auf Rang drei, die SG-Frauen rangieren direkt dahinter auf dem vierten Platz. Schon in der Vorsaison spielten beide Mannschaften eine gute Rolle. Bregenz und die TSG Ailingen lieferten sich bis zum letzten Spieltag ein Fernduell um die Meisterschaft. Die Handballerinnen aus der Landeshauptstadt Vorarlbergs schlugen den SV Tannau mit ihrer Trainerin Andrea Vogel klar, holten sich den Titel, verzichteten aber auf den Aufstieg in die Landesliga Württemberg. Auch die TSG blieb als Vizemeister in der Bezirksliga Bodensee-Donau - denn aufgrund der neugegründeten SG mit Tannau verzichteten die Ailinger ebenfalls auf den Sprung in die Landesliga.

Hohe Ballsicherheit ist gefragt

Und so gibt es diese Paarung auch in der Spielzeit 2023/2024. „Wir gehen ohne Harz ins Spiel, was vielleicht ein kleiner Vorteil für uns sein könnte“, blickt Vogel voraus, ist sich aber auch der Schwere der Aufgabe bewusst: „Bregenz spielt einen schnellen, ballsicheren und körperlich betonten Handball. Das heißt, dass wir in der Abwehr gut zupacken müssen und im Angriff wenig Ballverluste haben sollten.“ Vogel hofft, „auf viele Zuschauer und eine lautstarke Unterstützung der Fans“.

Nach dem Damenteam ist zum Abschluss des Ailinger Heimspieltages die erste Männermannschaft gegen die Bregenzer Reserve im Einsatz. Hierbei dürften die Gastgeber als Tabellenneunter gegen den Zweiten der Bezirksklasse eigentlich in der Außenseiterrolle sein. Eigentlich, denn vieles hängt davon ab, in welcher Besetzung die Gäste aus Österreich antreten und wie sie ohne ihr so geliebtes Haftmittel auskommen werden. „Nach dem glücklosen Wochenende gegen Gerhausen möchten wir Bregenz das Siegen so schwer wie möglich machen“, betont SG-Coach Hermann-Josef Altwicker, der seinerseits auf eine volle Bank hofft.