Ailinger Radballer absolvieren Turniere

Nach dem Abstieg aus der 1. Bundesliga müssen die Radballer des RVI Ailingen in der kommenden Saison in der 2. Bundesliga Süd ran. Ihren ersten Einsatz in der neuen Spielklasse haben die Ailinger am 20. Januar 2024. Bis zur neuen Runde ist also noch etwas hin, dennoch stecken Michael Brugger und Markus Lang in der Vorbereitung. In Sulz (Vorarlberg) gab es nun ein Erfolgserlebnis: Mit null abgegebenen Punkten sicherte sich das RVI-Duo den Turniersieg.

Braunger/Schlecker verlieren gegen ältere Konkurrenz

Ebenfalls in Sulz waren auch weitere Ailinger. Benjamin Brugger und Theo Braunger bestritten ihr erstes gemeinsames Turnier und belegten in der U11 mit zwei Siegen und zwei Niederlagen den zweiten Platz. Beim U13-Turnier in Sulz landeten Pia Braunger und Noah Schlecker auf dem fünften und letzten Platz. Es gab nur Niederlagen, die gegnerischen Mannschaften waren alle älter sowie auch für ihr Alter sehr stark. Kommenden Samstag spielen Braunger und Schlecker in Prechtal um Punkte. Ailingen 2 ist in der Oberliga mit Pascal Salomon und Manuel Maier in Gärtringen gefordert.