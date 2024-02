Ailinger Mannschaften durch die Bank erfolgreich

Das Paradeduo des RVI Ailingen ist ins Halbfinale des Radball-Deutschlandpokals eingezogen. Michael Brugger und Markus Lang blieben in allen vier Spielen in Elzach-Prechtal ungeschlagen. Gute Leistungen in der Liga zeigten die dritte und die vierte Mannschaft.

Ein großer Faktor für das Weiterkommen im Deutschlandpokal war die Erfahrung von Brugger/Lang. Von Rückständen ließen sich die beiden Ailinger in ihren Viertelfinalspielen nicht beirren. So lag das RVI-Duo im ersten Spiel gegen Gärtringen 3 aufgrund von Passivität mit 3:4 zurück. Schlussendlich gewannen Brugger und Lang die Partie mit 6:4. Und auch in der zweiten Partie gegen Prechtal mussten die Ailinger einem 0:2-Rückstand hinterherrennen. Diesmal reichte es nicht mehr zum Sieg, immerhin erreichte der RVI aber noch ein 2:2. Im Duell gegen Gärtringen 1 stand es durch individuelle Fehler nach zwei Minuten schon 0:3. Am Ende half auch ein taktischer Kniff des Trainers, um noch den 4:4-Endstand zu erzwingen. In einem hitzigen Spiel gegen Bad Kissingen setzten sich Brugger/Lang knapp mit 4:3 durch.

Vor heimischen Publikum in der Rotachhalle startete die Ailinger Verbandsligamannschaft in die Rückrunde. Nelio Böck und Marco Braunger gewannen gegen Sulgen 4 (4:3) und Sulgen 3 (6:4). Im abschließenden Spiel gegen Sulgen 2 gab es für den Tabellenzweiten ein 2:2-Unentschieden.

Ailingen 4 mit Simon Lunenberg und Christian Braunger spielte in Weingarten. Ein Sieg gelang gegen Lauffen 3 (5:3) und gegen die SG Schwenningen/Lauffen 1 hieß es 4:4. Niederlagen musste das Team gegen Singen 1 (4:6 und 1:8) einstecken.