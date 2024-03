Ailinger Landesligateams enttäuschen

Die erste Herrenmannschaft der TSG Ailingen unterlag am Samstag in der Tischtennis-Landesliga beim TV Unterkochen mit 6:9. „Letztlich sind wir von Anfang an einem Rückstand hinterher gelaufen und hatten nie die Chance, dem Spiel eine Wende zu geben“, bekannte Ailingens Armin Pfaff nach der Partie. Normalform bei der TSG erreichten nur Sandor Spieß, Christian Hecht (jeweils zwei Einzelsiege) sowie Wolfgang Koppe (ein Einzelsieg).

Nichts zu holen gab es auch für die Ailinger Landesliga-Damen beim TSV Meckenbeuren: 5:8 hieß es am Ende aus Sicht der TSG, bei der nur Elke Knabe mit drei Einzelsiegen überzeugte.

Herren spielen zu Hause

Am kommenden Samstag sind die Herren I (gegen den SV Weingarten, 19 Uhr) und die Herren II (gegen den TTC-74 Tettnang, 18 Uhr, Kreisliga A) in der Rotachhalle gefordert.