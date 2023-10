Ailinger Herren liefern ein nahezu perfektes Spiel ab

„Ich denke, an diesem Spiel gibt es gar nichts auszusetzen. Das lief nahezu perfekt für uns“, sagte Gunnar Flotow, Clubmanager der TSG Ailingen, nach dem 9:2-Sieg der Herren I in der Tischtennis-Landesliga bei den TTF Altshausen II. Mit drei Erfolgen in den Doppeln sowie mit zwei Siegen im vorderen Paarkreuz stellten die Ailinger früh die Weichen auf Sieg.

Ihre 5:0-Führung bauten die Ailinger kontinuierlich aus, bis am Ende ein Sieg zu Buche stand, den in dieser Höhe niemand erwartet hatte. Am kommenden Sonntag erwartet die TSG den Aufsteiger TV Unterkochen. Spielbeginn ist 10 Uhr in der Rotachhalle.

Im Parallelspiel erwarten die Ailinger Damen den SV Deuchelried II, der mit zwei Siegen in die Saison gestartet und aktuell die Landesliga anführt.