Ailinger Handballer gewinnen Abstiegsduell

Die erste Männermannschaft der SG Ailingen-Kluftern hat in der Handball-Bezirksklasse im Abstiegskampf doppelt gepunktet. Bei der SG Burlafingen/Ulm gewann die Mannschaft von Trainer Hermann-Josef Altwicker mit 29:25 (12:16).

Nachdem die SG Ailingen-Kluftern das erste Spiel in den von Coach Hermann-Josef Altwicker ausgerufenen „Wochen der Wahrheit“ verloren hatte, sollte es diesmal beim Tabellennachbarn besser laufen. Bis der doppelte Punktgewinn in trockenen Tüchern war, hatte die SG bei der SG Burlaufingen/Ulm mit reichlich Gegenwehr zu kämpfen. Und das auch, weil die Hausherren in Neu-Ulm-Pfuhl in voller Besetzung aufliefen.

Gäste stemmen sich dagegen

Mit zehn Mann, darunter nur ein Torwart, stemmte sich Ailingen-Kluftern von Beginn an dagegen - und wie. 4:1 stand es für den Gast vom Bodensee nach sieben Minuten. Wenige Zeigerumdrehungen später war der Kontrahent im Rhythmus und nutzte die Ungenauigkeiten im Spiel des Tabellenletzten aus. 7:11 stand es plötzlich und das Kopfschütteln des SG-Trainers Altwicker war zurück (23.). Mit 16:12 für Burlafingen-Ulm ging es in die Pause.

Das war nur der erste Schritt. Trainer Hermann-Josef Altwicker

Zu Beginn des zweiten Abschnitts knüpften Michael Selegrad und Co. an die starke Anfangsphase des ersten Durchgangs an. So steckten die Gäste auch die ständige Manndeckung gegen Spielmacher Dominik Huber relativ gut weg. In der 46. Minute traf Nico Wallkum zum 23:22 für die Gäste - die erste Führung seit der 10. Minute. Fortan war die Erste aus Ailingen-Kluftern zurück in der Spur und ließ sich auch von einer offenen Deckung des Gegners in der Crunchtime nicht mehr vom Sieg abbringen.

Vogt ist jetzt Tabellenletzter

Als sicherer Rückhalt erwies sich darüber hinaus Gunther Klose, während Selegrad auch von der Siebenmeterlinie keine Nerven zeigte. Er verwandelte alle fünf der SG zugesprochenen Strafwürfe. Durch den Sieg ist die SG neuer Zehnter. Auf Rang elf liegt jetzt Burlafingen/Ulm vor dem neuen Schlusslicht HCL Vogt. „Das war nur der erste Schritt und es sollte uns allen klar sein, dass schon am kommenden Wochenende die nächste schwere Aufgabe auf uns wartet“, trat Altwicker auf die Euphoriebremse. „Ein Sonderlob für Michael, unseren Mister 100 Prozent von der Linie, und Gunther, der nicht nur alle Strafwürfe des Gegners, sondern auch viele andere todsichere Bälle in der Schlussphase wegfischte. Mein Fazit lautet, dass die Hoffnung zurück am See ist.“

Am Samstag kommt der TSV Lindau in die Sporthalle Ailingen. Die Jungs aus Bayern sind Vierter und schlugen gerade erst den amtierenden Spitzenreiter Bregenz Handball II mit 31:25. Anwurf ist um 18 Uhr.

Für die SG Ailingen-Kluftern spielten: Klose (Tor); Selegrad (9 Tore, 5 Siebenmeter/5 Tore), Bauer (7), Huber (4), Bissinger (2), N. Wallkum (2), Eisenbraun (2), Hildebrand (2), K. Wallkum (1), Müller.