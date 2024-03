Die Kämpferinnen und Kämpfer des Vereins Taekwondo Ailingen haben bei den Golden Roof Open in Innsbruck zehn Medaillen gewonnen. Sechsmal Gold, dreimal Silber und eine Bronzemedaille brachten die Sportlerinnen und Sportler nach Hause. „Aber das ist noch nicht alles, wir haben als Verein den dritten Platz im Teamranking gemacht“, sagt Cheftrainer Giuseppe Pistillo, der die Ailingerinnen und Ailinger gemeinsam mit Vanessa Hoge-Natale und Ewald Glesmann vor Ort gecoacht hat.

Er hat die ersten Runden gebraucht, um warm zu werden, aber dann ist er voll durchgestartet. Giuseppe Pistillo über Vito Merlicco

Von den mehr als 280 teilnehmenden Sportlerinnen und Sportlern war Vito Merlicco (Jugend C bis 27 Kilogramm) bei dem Turnier einer der Ersten auf der Kampfmatte. „Das hat man gemerkt, er hat die ersten Runden gebraucht, um warm zu werden, aber dann ist er voll durchgestartet“, sagt Pistillo. Mit 11:1 und 12:0 Punkten im Finale holte er die erste Goldmedaille für Taekwondo Ailingen.

Ähnlich machten es Alexander Graf (Jugend bis 36 Kilogramm) und Giuseppe Crimi (Jugend B bis 41 Kilogramm) - beide ließen ihre Gegner ebenfalls so gut wie keine Treffer landen. Alexander Graf schickte seinen österreichischen Finalgegner mit 14:2 und 15:1 von der Matte. „Giuseppe hatte einen richtig starken Tag“, sagt Pistillo.

Nasim Bensada (Jugend C bis 33 Kilogramm) holte sich ebenfalls die Goldmedaille - und das mit spektakulären Drehkicks und gekonnten Kopftreffern.

Die beiden Ailingerinnen Hanna Schuchardt (Jugend C bis 27 Kilogramm) und Daryna Hantor (Jugend C bis 33 Kilogramm) erkämpften sich die Silbermedaille. Hantor verletzte sich auf der Matte und musste ihren Finalkampf beenden.

Amalia Thamm besticht mit Cleverness

Besonders clever machte es in Innsbruck Amalia Thamm (Jugend A bis 52 Kilogramm). Sie spielte ihre Gegnerin aus und durchbrach mit Leichtigkeit ihre Deckung. Auch diese Ailingerin holte sich mit deutlichen Punkteständen die Goldmedaille.

Spannender machte es da Leandro Caspari (Jugend A bis 68 Kilogramm). Mit Ablauf der Zeit stand es 2:2 auf der Punktetafel. Doch weil der Ailinger aktiver war und die schwierigeren Kicks versuchte, holte er sich trotz Unentschieden den Sieg im Finale.

Seine Schwester Lorina Caspari (Jugend B bis 41 Kilogramm) musste sich im Finale gegen ihre aggressive kroatische Kontrahentin geschlagen geben.

Ebenfalls auf den zweiten Platz schaffte es Ilias Bensada (Jugend B bis 45 Kilogramm). In seinem Finalkampf hatte er erst knapp die Nase vorn, unterlag in der zweiten Runde dann deutlich und machte es in der dritten, entscheidenden Runde spannend. Sein Gegner führte, doch er landete kurz vor Schluss einen spektakulären Kopftreffer, sodass sein Kontrahent zu Boden ging. Trotzdem sprachen die Kampfrichter seinem Gegner den Sieg zu.

Die Ailinger Gabriel Kinzig (Jugend C bis 45 Kilogramm), Alessio Caspari (Jugend A bis 59 Kilogramm) und Dennis Thamm (Jugend B bis 33 Kilogramm) schieden bereits in den Vorrunden aus.

Taekwondo Ailingen veranstaltet eines der wenigen Punkteturniere

Für das Ailinger Team beginnt in diesen Wochen die Hochzeit der Wettkampfsaison. Höhepunkt wird am 6. Juli der Internationale Bodensee Cup sein, den der Verein selbst ausrichtet. Noch einmal hat sich das Team rund um Pistillo dafür qualifiziert, mit diesem Turnier eines der wenigen und wichtigen Punkteturniere in Deutschland zu veranstalten.