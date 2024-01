Ailingens Vorsprung auf die Abstiegszone schmilzt

Zum Rückrundenauftakt hat die erste Tischtennis-Herrenmannschaft der TSG Ailingen eine herbe Niederlage kassiert - 9:3 hieß es am Ende für den SC Staig II. Die lange Spieldauer von zwei Stunden und 50 Minuten gibt schon einen Hinweis darauf, dass das Landesligaspiel enger war, als es das klare Ergebnis vermuten lässt.

„Möglicherweise wäre mehr drin gewesen, wenn wir die beiden Eingangsdoppel nicht im fünften Satz verloren hätten“, erklärt TSG-Teamkapitän Daniel Molzberger. Bis zum Stand von 4:3 gelang es den Ailingern das Spiel offenzuhalten, danach zogen die Staiger mit fünf Einzelerfolgen davon und machten den Sack zu. Mit 9:9 Punkten belegt die TSG weiterhin Platz 6 der Landesliga - der Abstand auf den Abstiegsrelegationsplatz (TSV Herrlingen mit 5:11 Punkten) ist durch die Pleite allerdings ein bisschen geschmolzen. Am kommenden Samstag sind die Ailinger spielfrei, am 10. Februar müssen sie beim abstiegsbedrohten SSV Ulm II (6:10 Punkte) ran. „Da fahren wir nicht ohne Druck hin“, sagt Molzberger, „dieses Spiel wird richtungsweisend“.

Hinspiel ist kein Hinweis für das Rückspiel

Die Landesliga-Damen der TSG erwarten am Samstag den SV Amtzell. In der Vorrunde gelang ein relativ klares 8:4 - ein Sieg, der aber kein Fingerzeig für das Rückspiel ist, wie die Ailingerinnen betonen. Spielbeginn ist um 18 Uhr in der Brunnisachhalle in Kluftern.

Nach einer relativ verkorksten Vorrunde muss die zweite Herrenmannschaft in der Kreisliga A II den Blick nach unten richten. „Jetzt wird’s mal wieder Zeit für einen Sieg“, sagt Teamkapitän Gunnar Flotow vor der Partie beim SC Markdorf. Spielbeginn ist um 18 Uhr in der Halle des Schulzentrums.