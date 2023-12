Ailingens Tischtennisbilanz ist von zufrieden bis eher durchwachsen

9:3 gegen den SC Staig II, 9:4 gegen den TSV Unterkochen: Mit zwei klaren Siegen in der Landesliga haben die Tischtennisspieler der TSG Ailingen am letzten Spieltag vor Weihnachten noch einmal ein Zeichen gesetzt. „Diese vier Punkte am Wochenende waren der versöhnliche Abschluss einer Vorrunde, die meines Erachtens eher durchwachsen verlaufen ist“, bilanziert Teamkapitän Daniel Molzberger.

Zufrieden sind die Ailinger mit der ersten Saisonhälfte laut Mitteilung nicht, wenngleich sie sich mit dem starken Schlussspurt noch vom Relegationsplatz weit nach vorne katapultiert haben. „Tabellenplatz vier täuscht etwas über die tatsächliche Lage in der Landesliga hinweg“, warnt der Ailinger Kapitän und stellt klar: „Die Leistungsdichte in der Liga ist eng. Der Klassenerhalt ist noch lange nicht geschafft.“ Er verlangt eine klare Steigerung in der Rückrunde, zumal sein Team fünfmal auswärts und nur dreimal zu Hause antreten wird.

Die besten Bilanzen bei der TSG spielten in der Vorrunde Alfred Iberl (11:5 Einzelsiege) und Sandor Spieß (9:4). Sorgen bereitet den Ailingern die Doppelbilanz. Die Statistik weist eine Bilanz von 11:15 aus - wenn man es nicht in Zahlen ausdrücken will: „keine Glanzleistung“, wie Daniel Molzberger findet. Die Ailinger haben bis zum Rückrundenauftakt am 27. Januar Zeit, um an ihren Doppeln zu basteln.

„Sehr zufrieden mit der Vorrunde“, zeigt sich dagegen Michaela Matzenmüller-Bitschar, Teamkapitänin der TSG-Damenmannschaft. Ailingen belegt Platz drei in der Landesliga, könnte allerdings noch auf Platz vier verdrängt werden, wenn der SV Amtzell sein Nachholspiel beim TSV Langenau gewinnt. „Obwohl wir einen großen Kader haben und immer wieder mit einer anderen Aufstellung angetreten sind, hat alles gepasst - auch die Doppel“, sagt Matzenmüller-Bitschar. Sie und ihre Mannschaft gehen „sehr zuversichtlich“ in die Rückrunde, die am 3. Februar mit dem Heimspiel gegen Langenau beginnt.

Etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist die zweite Herrenmannschaft, die nach der Vorrunde mit 6:8 Punkten auf Platz fünf im grauen Mittelfeld der Kreisliga A steht. „Unser Anspruch ist höher“, sagt Teamkapitän Gunnar Flotow. „Aufgrund von Personalproblemen war aber nicht mehr drin.“ Er ist überzeugt, dass der Aufstiegsrelegationsplatz, den der SC Markdorf mit 9:5 Punkten belegt, noch in Reichweite ist, wenn alle Spieler in der Rückrunde einsatzbereit sind. Die TSG II startet am 20. Januar zu Hause gegen den Tabellenzweiten TSV Meckenbeuren II in die zweite Saisonhälfte.

Die Vorbereitung auf die Rückrunde beginnt am Donnerstag, 28. Dezember. Ab 18 Uhr ist laut Mitteilung die Rotachhalle zum Training geöffnet.