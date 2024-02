Ailingen verliert und rutscht ab

Die TSG Ailingen ist in der Tischtennis-Landesliga durch die 3:9-Niederlage gegen den SV Deuchelried vom vierten auf dem sechsten Tabellenplatz zurückgefallen. Die TSG kann aber weiterhin relativ sorgenfrei aufspielen, da der Abstand zu den Abstiegsplätzen sechs Punkte beträgt. Auf dem Relegationsplatz acht steht der TSV Herrlingen, der am Samstag (18 Uhr) in der Rotachhalle zu Gast ist.

„Wir sind etwas unter Wert geschlagen worden. Das Spiel war letztlich etwas enger, als es das klare Ergebnis von 9:3 vermuten lässt“, sagt Ailingens Teamkapitän Daniel Molzberger. Eine echte Chance auf etwas Zählbares hatten die Ailinger jedoch in keiner Phase. Erst hieß es 1:2 nach den Doppeln, dann gingen vier Einzel in Folge verloren. Armin Pfaff und Gunnar Flotow verkürzten, doch nach drei weiteren Niederlagen - zwei davon im fünften Satz - stand Deuchelrieds Sieg fest.

Für Ailingens Spielerinnen geht es am Samstag (17 Uhr) gegen den TSV Langenau. Für die Ailingerinnen (Platz fünf) ist ein Sieg Pflicht, um nicht in die Abstiegszone reinzurutschen.