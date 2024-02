Ailingen muss sich mit einem Punkt begnügen

Punkt verloren oder Punkt gewonnen? Diese Frage beschäftigte die erste Herrenmannschaft der TSG Ailingen in der Tischtennis-Landesliga nach einem Marathonspiel gegen den TSV Herrlingen.

„Im Vorfeld hätten wir ein Unentschieden nicht genommen“, sagt Ailingens Clubmanager Gunnar Flotow. „Aber wenn man sich den Spielverlauf anschaut, können wir damit zufrieden sein.“ In der Endphase lagen die Ailinger bereits mit 6:8 zurück. Armin Pfaff rettete sein Team mit einem Fünf-Satz-Sieg gegen Yixuan Li ins Schlussdoppel, das Alfred Iberl und Sandor Spieß mit 3:1 gewannen.

„Das 8:8 war zwar nicht das Ergebnis, das wir uns vorgestellt hatten. Wichtig war aber, dass wir Herrlingen auf Distanz gehalten haben“, erklärte Flotow. Ailingen belegt mit 12:12 Punkten den sechsten Rang der Landesliga, während Herrlingen mit 6:14 Punkten weiterhin auf dem Relegationsplatz acht bleibt.

Das erste Erfolgserlebnis in der Landesliga-Rückrunde verbuchten die Ailinger Damen: Gegen den TSV Langenau gelang ihnen ein 8:4-Sieg. „Nach zwei Niederlagen in Folge sind wir in Richtung Abstiegszone getrudelt. Deshalb war es wichtig, dass wir mal wieder gewonnen haben“, sagte Teamkapitänin Michaela Matzenmüller-Bitschar. Deutlich schwerer dürfte es gegen den Tabellendritten RSV Ermingen werden, der am Samstag um 18 Uhr zu Gast in der Rotachhalle ist. Zur gleichen Zeit erwartet die zweite Herrenmannschaft in der Kreisliga A den SVW Weingarten.