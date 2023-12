Adventszauber - Ein wunderbar, weihnachtlicher Begegnungsort

Wie aufgeregte Wichtel wuseln einige Schüler/innen der St. Elisabeth Realschule noch am Freitag, 8. Dezember, durchs Schulhaus, um letzte Vorbereitungen zum zweiten „Adventszauber“ zu treffen. Von 14 bis 18 Uhr öffnete die staatlich anerkannte, katholische Realschule erneut ihre Türen, um Freunde, Familienangehörige, Interessierte und auch zukünftige Schüler/innen im weihnachtlich dekoriertem Schulhaus herzlich willkommen zu heißen. „Ob wohl alles so klappen wird, wie es geplant ist?“, dachten sich nicht nur einige aufgeregte Schüler/innen vor ihrem lang einstudierten Auftritt, sondern auch alle Mitwirkenden, die dieses Jahr viele Hürden übersprangen, die im Letzten als zu hoch erschienen. Das Organisationsteam implementierte ein neues Konzept mit Altbewährtem, welches sich als wahrer „Burner“ unter den Schülern/innen verkaufte und so einen sensationellen Nachmittag der Schulgemeinschaft und Freunden bot. Mit viel Aufwand wurde im Dialog mit den Schülern/innen geplant und vorbereitet, doch das Ergebnis konnte sich nicht nur sehen lassen. Bereits im Eingangsbereich riecht es nach leckerem Punsch und weihnachtliche Musik ertönt. Durch die großen Glasfenster ist „Meiers Wurststand“ draußen im Pausenhof gut zu erkennen. Auch die Feuerschale ist trotz Regens von unseren jüngeren Gästen schnell umrundet; nur die Fertigstellung ihres Stockbrots dauert wie immer etwas zu lange. Der Popcorngeruch aus dem ersten Stock erinnert eher an einen Kinobesuch, der Duft und Geschmack der Zuckerwatte aus dem Zweiten bringt unsere Leckermäulchen und Naschkatzen jedoch sofort wieder in die kalte Jahreszeit zurück. Alle jungen Kinder können sich im Klassenzimmer der 8b über ein Schmink- und Spieleprogramm freuen. So können die Eltern in Ruhe durchs Schulhaus flanieren und selbstgemachte, wunderbare Weihnachtsgeschenke einkaufen und für wohltätige Zwecke in Friedrichshafen oder im Ausland (z. B. Kindern im Gazastreifen helfen) spenden. Beachtlich ist, dass einige Klassen ihren vollständigen Erlös direkt dorthin spenden werden. St. Elisabeth bleibt up to date, entwickelt sich ständig weiter und freut sich darauf, auch im kommenden Jahr wieder Neues zu wagen und wieder viele neue Gäste zu begrüßen. Die Schulgemeinschaft von St. Elisabeth wünscht Ihnen gesegnete und frohe Weihnachten. Lassen Sie sich beim dritten Adventszauber doch von uns überraschen!

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.