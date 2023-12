Adventsfeier des Kath. Frauenbundes Meckenbeuren

Am 8. Dezember fand im voll besetzten Gemeindehaus St. Maria die alljährliche Adventsfeier statt, die mit einem Wortgottesdienst begann, in dem unsere Sehnsucht nach Frieden angesichts der momentanen düsteren Weltlage zum Ausdruck kam. Papst Franziskus rief in einer Adventspredigt dazu auf, „im Kleinen wie im Großen Frieden zu schaffen“ und an der Hoffnung auf Frieden festzuhalten und dafür zu beten. Brigitte Götz begleitete gekonnt am Klavier die ausgewählten Adventslieder.

Die Flötengruppe Con Gioia der Musikschule Tettnang unter der Leitung von Hanna Kaiser beeindruckte durch ihr virtuoses Spiel und erfreute unsere Herzen mit wunderbaren adventlichen Melodien.

Beim gemütlichen Zusammensein im wunderschön und stimmungsvoll dekorierten Gemeindehaus, bei Glühwein, Punsch und Hefegebäck kam auch die Geselligkeit nicht zu kurz. Fleißige „Hockstubenfrauen“ fertigten Bienenwachskerzen an und jede Frau durfte eine davon nach Hause nehmen.

Vier Geschichten rund um den Advent/Weihnachten versiert vorgetragen von Veronika Thiel und Ingrid Schimmels trugen zur Kurzweil und zur Unterhaltung bei.

Das reichlich gespendete Adventsopfer in Höhe von 900,00 € kommt je zur Hälfte den Straßenjugendlichen in Deutschland (Stiftung „Off road kids“, dem Spendenprojekt des kath. Frauenbundes) und Schwester Gabriela Zinkl von den Borromäerinnen zugute, die in Jerusalem einen Kindergarten unterhalten, der sowohl jüdische als auch palästinensische Kinder aufnimmt und in der schweren Zeit des Krieges eine wichtige Aufgabe erfüllt.

Danke an die Spenderinnen, danke an alle, die zum Gelingen der schönen Feier beigetragen haben.