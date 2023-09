Adventsbasar der Kirchengemeinde Tannau

Für unseren Adventsbasar suchen wir dringend Helfer zum kranzen, dekorieren und basteln der Adventsgestecke. Es gibt für jeden was zu tun, wir sind dankbar über jede helfende Hand. Wir treffen uns ab Montag, 20. November täglich, in der Zeit von 9 Uhr bis 12 Uhr und 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr im Bastelraum bei Familie Joos in Dietmannsweiler (es kann auch nur an ausgewählten Tagen, so wie es passt, mitgemacht werden). Wer Lust und Freude hat, dabei zu sein oder auch Fragen hierzu hat, meldet sich bitte bei Daniela Maier, Telefon 07542/953930. Foto: Rabea Seufert

