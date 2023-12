Adventfeier des VdK Kressbronn

Der VdK Ortsverband Kressbronn hat dieser Tage wieder zur Adventsfeier geladen. Starker Schneefall und widrige Straßenverhältnisse konnten zahlreiche Mitglieder und Gäste nicht davon abhalten, die beliebte Veranstaltung zu besuchen. Die Vorsitzende, Frau Liane Herrling, begrüßte alle Anwesenden und namentlich Herrn Bürgermeister Daniel Enzensperger, Frau Claudia Binzler von der evangelischen Kirchengemeinde Kressbronn sowie die Vorsitzende des VdK Ortsverbands Langenargen, Frau Verena Fix-Sorg. Im offiziellen Teil der Veranstaltung ging Frau Liane Herrling darauf ein, dass der VdK Kressbronn seit nunmehr 75 Jahren besteht. Sie sprach über die Beweggründe, nach dem zweiten Weltkrieg den „Verband der Kriegsbeschädigten - Witwen und Waisen“ ins Leben zu rufen, der sich der Benachteiligten annahm. Bürgermeister Daniel Enzensperger sprach in einem Grußwort seinen Dank aus an die Verantwortlichen des VdK Kressbronn für die geleistete Arbeit. Auch gewährte er Einblicke in Entscheidungen der Gemeinde, so, dass die Vereinsförderung trotz Einsparmaßnahmen deutlich erhöht wird. Dies wertschätzt und erleichtert die Arbeit der Ehrenamtlichen in den Kressbronner Vereinen. An dieser Stelle ein Dankeschön an Bürgermeister und Gemeinderat. Frau Claudia Binzler überbrachte Grüße von Pfarrer Adt und erzählte eine russische Legende von Schuster Konrad. Aus den Reihen der VdK-Mitglieder erfreuten Herr Pfarrer i.R. Gerhard Henßler mit einer Weihnachtsgeschichte und Frau Erna Zell mit einem festlichen Gedicht. Zur Geselligkeit beigetragen hat der Besuch des Nikolaus. Festlich und bewegend wurde es, als ein Ensemble aus einer Musikerin sowie vier Musikern des Musikvereins Kressbronn sehr gekonnt traditionelle Advents- und Weihnachtslieder zum Besten gegeben hat. Die Versteigerung des Christbaums hat Bürgermeister Daniel Enzensperger mit launigen Worten moderiert. Die Jungen Oldies haben - wie jedes Jahr - die gesamte Veranstaltung musikalisch bereichert. In ihrem Schlusswort bedankte sich Frau Liane Herrling bei den Sponsoren der Veranstaltung, namentlich Firma Fränkel in Friedrichshafen, Firma Dehner in Eriskirch, Bäckereien Berkmüller, Rundel und Straub sowie Familie Willmann/Birkenhof in Kressbronn, ebenso bei allen Beteiligten, die zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen haben. Nach dem gemeinsamen Essen ging eine schöne Adventfeier zu Ende.

