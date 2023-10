Abschlusswanderung um Salem

Zum Wandersaisonabschluss hatten wir nochmals Wetterglück, denn die Vorhersage war nicht ganz so gut wie es dann tatsächlich war. Als wir vom Vereinsheim nach Salem starteten war der Himmel noch wolkenverhangen aber das besserte sich. Vom Schloss Salem aus ging’s erst mal entlang der Salemer Aach. Vorbei an Mimmenhausen und dem Bifangweiher in dem sich zahlreiche Enten, Schwäne und Reiher tummelten, führte der Weg über Feld und Waldwege. Weiter ging’s entlang des Killerweihers mit sehr vielen Seerosen, die aber um diese Jahreszeit leider schon verblüht waren. Von dort aus zum Margarethenberg einem Burgstall auf 470 m Höhe. Danach direkt hinunter nach Buggensegel wo unsere Einkehr geplant war.

Frisch gestärkt machten wir uns auf den Rückweg noch mit einer Runde um den Salemer Schlosssee.

Obwohl manchmal ringsum dunkle Wolken aufgezogen waren, kam kein Tropfen Regen und stellenweise kam die Sonne raus und es wurde gleich wieder schön warm. Der Oktober zeigte sich an diesem Tag wie es sich gehört und wir hatten eine sehr schöne Wanderung zum Saisonabschluss.

In diesem Jahr können wir auf eine sehr gelungene Wandersaison zurückblicken und alle freuen sich schon aufs nächste Jahr.

