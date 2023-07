Abschluss beim Beach–Handball in Friedrichshafen

Die E–Jugend der JSG Bodensee zu Gast bei der HSG Friedrichshafen–Fischbach, dem Blisshard–Nachwuchs.

Zum Abschluss vor den Sommerferien wurde die JSG von der HSG–FF zu einem internen Beach–Handball–Turnier am Seemooser Horn eingeladen. Bei bestem Wetter und traumhafter Kulisse, durften sich die jungen Handballer*innen beim Beach–Handball messen. Die Blisshards trainieren einmal die Woche hier im Sand. Für die JSG war es nach den ersten Rasenturnieren, ein komplett neuer Spieluntergrund.

Da die E–Jugend–Jahrgänge sehr stark besetzt sind, konnten beide Vereine in Summe 7 Teams aus über 50 Spieler*innen stellen.

Allein die JSG war mit über 30 Nachwuchshandballer*innen aus den vier E–Jugend–Vereinen (Tettnang, Langenargen, Kressbronn und Laimnau) am Start, welche vor Ort in vier Mannschaften und deren Betreuer*innen eingeteilt wurden.

Im Modus jeder gegen jeden wurden in knapp dreieinhalb Stunden viele spannende Spiele bestritten und neue Erfahrungen gemacht sowie am Ende einen Tagessieger ermittelt. Am Ende gab es sogar zwei Siegerteams das Mädchenteam Blisshards 3 und die JSG 1 teilten sich mit je fünf gewonnen Spielen inoffiziell den Platz an der Sonne. Aber eigentlich gab es nur Gewinner, die Kinder selbst sowie der Handballsport an sich.

Rechts und links des Handballfeldes gab es zudem weitere Möglichkeiten sich ausgiebig auszuprobieren und auszutoben. Eine Soccerbox, das Beach–Volleyballfeld und der Bodensee selbst boten reichlich Abwechslung und ließen die Kinderherzen höherschlagen.

Ein rundum gelungener und ereignisreicher Beach–Handballtag mit vielen neuen Eindrücken und Erfahrungen, was für strahlende Kinderaugen sorgte. Ein großer Dank geht daher an Gottfried Fechtig, der eingeladen, den Ablauf organisiert und mit seinem Team der HSG schlussendlich das Beach–Handball–Turnier ausgerichtet hat.