Abba, Queen und Harry Potter

Eine Kirchenorgel kennen wir meist mit eher getragenen religiösen Liedern. Manchmal sind es auch Klassiker aus früheren Jahrhunderten oder dem neuen geistlichen Liedgut. Am 26. November ertönte die Orgel der Pfarrkirche St. Maria Meckenbeuren auf eher ungewohnte Weise. Michael Schütz aus Berlin war angereist um auf der Kirchenorgel die Zuhörerinnen und Zuhörer in die Welt der populären Hits aus Pop, Rock und Filmmusik zu entführen. So erklang im Gotteshaus Dancing Queen, Bohemian Rhapsody, Smoke on the water und viele weitere Melodien. Den Kontakt hatte die Organisten von St. Maria Margret Baumann hergestellt. Immer wieder spielt sie in Gottesdiensten Kompositionen von Michael Schütz. Der Da Capo Chor brachte drei Stücke in das Konzert ein. Im Gebet wurde das Spiel der Orgel mit den Erfahrungen von uns Menschen in Verbindung gebracht. Der Segen Gottes galt allen Mitwirkenden sowie den begeisterten Zuhörerinnen und Zuhörern in der bis auf den letzten Platz gefüllten Kirche St. Maria.

