70 Jahre Spielmannszug Kehlen

In diesem Jahr feiert der Spielmannszug Kehlen sein beeindruckendes 70–jähriges Jubiläum. Wie könnte man einen solchen Meilenstein besser feiern als mit einem fröhlichen Grillfest? Genau das haben wir am 2. September getan. Obwohl wir uns natürlich überlegt haben, aus diesem Anlass ein großes Event zu machen, haben wir uns dagegen entschieden. Der Grund dafür ist einfach: Der Terminkalender dieses Jahres war bereits prall gefüllt mit den Jubiläen anderer Vereine in unserer Gemeinde. Da wollten wir nicht noch mehr Trubel veranstalten, sondern haben uns für eine gemütliche Feier im kleinen Kreis entschieden.

Das Wetter hat es wirklich gut mit uns gemeint. Strahlender Sonnenschein begleitete uns während des gesamten Grillfests, was die Stimmung natürlich noch weiter aufhellte. Es gab leckeres Essen, kühle Getränke und gute Musik, ganz so, wie es sich für einen Spielmannszug gehört. Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen bedanken, die zu unserem 70–jährigen Jubiläum beigetragen haben. Wir freuen uns auf viele weitere Jahre musikalischer Freude und Gemeinschaft im Spielmannszug Kehlen. Vielen Dank an unsere treuen Mitglieder und an die gesamte Gemeinde für die Unterstützung.