70 Jahre Singen zur Ehre Gottes

Die Adventsfeier des KCE, zu der Vorstand Edmund Schraff als Gäste auch die Pfarrer Noppenberger und Rösch, den Vorsitzenden des Kirchengemeinderats Bernhard Vesenmayer und die Chorpensionäre begrüßen konnte, stand ganz im Zeichen eines außergewöhnlichen Jubiläums.

Doch zuerst erhielten die fleißigsten Probenbesucher Elisabeth Seeberger, Petra Hepp, Petra Schraff, Willi Ubl, Markus Bentele und Edmund Schraff als Zeichen des Dankes ein kleines Weinpräsent.

Die „kleinste“ Ehrung in diesem Jahr sprach Edmund Schraff für 20 Jahre Chorzugehörigkeit Susanne Kiebler aus und überreichte ihr eine Urkunde des Dekanats und für jedes Jahrzehnt eine Flasche Wein.

Vor 40 Jahren kam Heike Schiele vom Jugendchor in den Kirchenchor und übt seit 1994 zudem das Amt der Schriftführerin bis zum heutigen Tag aus. Ebenfalls seit 40 Jahren singt Oswald Janke im KCE. Zusätzlich betreut er die stets aktuelle Homepage des KCE, macht Tonaufnahmen und übernimmt bei Abwesenheit des Chorleiters die Probenarbeit. Pfarrer Noppenberger schloss sich dem Dank des Vorstands an und überreichte beiden Jubilaren eine Urkunde und das Ehrenzeichen in Gold des Cäcilienverbands der Diözese Rottenburg-Stuttgart, sowie ein Präsent der Kirchengemeinde.

Eine außergewöhnliche Ehrung konnte Pfarrer Noppenberger im Anschluss vornehmen: Margret Ubl kann bereits auf 70 Jahre als Sängerin im KCE zurückblicken. Für ihr außerordentliches Engagement zur Ehre Gottes überreichte er ihr jeweils den Ehrenbrief des Bischofs und des Cäcilienverbands der Diözese, sowie, als Ausdruck des besonderen Dankes, Blumen und ein Präsent der Kirchengemeinde. Dem Dank für die jahrzehntelange Treue der Jubilarin zum Chor schloss sich auch Vorstand Edmund Schraff an: „70 Jahre - ein Menschenleben lang singst Du - immer in unserem Chor“. Laut Cäcilienverband ist 70 Jahre die höchste Ehrung, die der Cäcilienverband je ausgesprochen hat - und das äußerst selten. Seit sie 1953 in den Chor eintrat, leiteten 8 Chorleiter den KCE, es gab 10 Pfarrer in der Kirchengemeinde, in der Diözese 4 Bischöfe und im Vatikan 7 Päpste. Hochgerechnet nahm sie an rund 1.250 Auftritten und 2.500 Singstunden teil. Ein Leben ohne Gesang könne Sie sich gar nicht vorstellen, ihre Motivation sei „die Freude am Singen“. Besonders glücklich ist sie auch über den heute noch existierenden von ihr gegründeten und 20 Jahre lang geleiteten Jugendchor. Passend dazu bedankte sich der Chor musikalisch mit einem Ständchen.

Selbstverständlich ließ es sich auch Sankt Nikolaus in diesem Jahr nicht nehmen, mit Knecht Ruprecht beim KCE vorbeizuschauen, und das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen. Auch für das leibliche Wohl war an diesem Abend wie immer bestens gesorgt. Ein herzliches Dankeschön an alle, die zum Gelingen dieses schönen Abends beigetragen haben.