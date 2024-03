Die Polizei sucht nach dem 31-jährigen Markus F. aus Allensbach. Er wurde zuletzt am Dienstag, 05.03.2024, in der Konstanzer Innenstadt gesehen und gilt seither als vermisst. Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet.

Personenbeschreibung Markus F. aus Allensbach Markus F. ist etwa 175 Zentimeter groß, hat normale Statur und kurze, schwarze Haare mit starkem Schuppen. Vermutlich ist er mit einer schwarzen Jacke, einem grauen Kapuzenpullover und einer blauen Jeans bekleidet. Zudem hat er einen schwarzen Rucksack mit „NASA“-Logo dabei. Auffällig sind seine kleinen, filigranen Hände. Der Vermisste ist Raucher und meidet den Kontakt zu anderen Menschen.

Hinweise zu dem Vermissten nimmt die Polizei Konstanz unter 07531/995 - 0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.