3. Spieltag der BaWü-Liga für Häfler U16 in Offenburg

Am Samstag ging für die Jungs des VfB Friedrichshafen auch die Großfeldrunde weiter. Im Sinne der BaWü-Liga trat hierfür unsere U16 neben acht weiteren Mannschaften aus ganz Baden-Württemberg zum dritten Spieltag in Offenburg an.

In der Gruppenphase stand zuerst das Spiel gegen die TG Schwenningen aus dem Südbadischen Verband an. Nach einem deutlichen ersten Satz (25:17) unserer Häfler machte ein knapper zweiter Satz das Spiel nochmal spannend. Mit 26:24 entschied das Team von Trainer Simon Tischer das Spiel dennoch 2:0 für sich. Im zweiten Spiel gegen den TV Rottenburg aus Württemberg hatte der VfB im ersten Satz das Nachsehen (18:25). Mit einer großartigen kämpferischen Leistung im zweiten Satz (25:19) erzwangen die Jungs den Tie-Break. Leider behielt in diesem Entscheidungssatz der TV Rottenburg die Oberhand, unsere Jungs verloren das Spiel 1:2 und wurden dadurch Gruppenzweiter.

In der Zwischenrunde ging es dann gegen die BADEN VOLLEYS Karlsruhe, den Erstplatzierten aus Gruppe C. Die Nordbadener traten dominant auf und holten sich verdient den ersten Satz. Trotz einer deutlichen Leistungssteigerung im zweiten Satz unterlag der VfB 0:2 und bildete nun mit dem bekannten Gegner aus Rottenburg und dem MTV Ludwigsburg eine Dreiergruppe um die Plätze 4-6.

Nach einem glatten 2:0 (28:26, 25:15) gegen den MTV ging es ins zweite Spiel des Tages gegen Rottenburg. Die Häfler wollten diese Revanche nutzen und konnten sich mit 25:20 den ersten Satz sichern. Dieses Mal war nun also Rottenburg unter Zugzwang, unterlag jedoch im denkbar knappen Satz zwei mit 28:26. Somit beendete der VfB Friedrichshafen den dritten Spieltag der BaWü-Liga auf dem vierten Platz, am 21.01.2024 findet vor heimischen Publikum der vierte Spieltag der Liga statt.

Derweil spielte unsere U16 II auf Bezirksebene gegen den SSV Ulm. Im ersten Durchgang sicherten sich die Jungs mit einer starken Leistung das 1:0 (25:18). Auch den zweiten Satz begannen die Häfler dominant, zwischenzeitlich lag man sogar mit 18:9 vorne. Leider verspielten unsere Jungs diese Führung, unterlagen im zweiten Satz mit 25:27 und wurden in den Tie-Break gezwungen. Mit einer hervorragenden Leistung betrieben die Jungs Wiedergutmachung (15:4) und sicherten sich den 2:1 Sieg. Mit diesem liegt der VfB in der Staffel auf Platz eins.