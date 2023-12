22:0 Punkte - der Weg zur Meisterschaft ist frei

Seit Tagen fieberten die Handball- Mädels der D-Jugend und ihre Trainer dem Heimspiel entgegen. Zu Gast der zweitplatzierte BW Feldkirch. „Feldkirch hat bisher nur gegen uns im Hinspiel knapp verloren und ist somit die einzige Mannschaft, die uns auf dem Weg zur Meisterschaft noch gefährlich werden kann“, so Trainer Neuer selbstbewusst vor dem Spiel.

Toll… nicht nur die in der Aufstellung genannten Spielerinnen machten sich auf dem Spielfeld warm sondern auch die Mannschaftskameradinnen die diesmal nicht spielten durften waren auf dem Feld, konnten zu Beginn mit einlaufen und feuerten Ihre Freunde von der Tribüne aus an.

Knapp 100 Zuschauer sahen in 50 Minuten Spielzeit unfassbare 64 Tore. Das 1. Tor für die Gastgeber und das 300. in der Saison erzielte für die SGA Maja Friedrich am Kreis… herzlichen Glückwunsch.

0:1, 1:1, 2:1; 2:2 und mit dem 3:2 von Leonie Neuer gaben die ungeschlagenen Tabellenführer die Führung nicht mehr aus der Hand. Beim Halbzeitstand von 19:13 wurden die Seiten gewechselt.

6 Tore sind ein komfortabler Vorsprung aber im Handball definitiv noch keine Vorentscheidung. In der 2. Halbzeit wurde die Abwehr leicht umgestellt und Leni Schneider auf die bisher erfolgreichste Torschützin und Spielmacherin der Gastgeber angesetzt. Mit Erfolg… weniger Tore der Nr. 20 und weniger Abspiele auf den gegnerischen Kreisläufer.

Die Argentaler Mädels leisteten sich im ganzen Spiel keinerlei Schwächephasen und bauten den Abstand über die gesamte Spielzeit kontinuierlich aus.

7 der 12 Feldspielerinnen konnten sich diesmal in die Torschützenliste eintragen. „Es ist uns besonders wichtig, dass alle in der Aufstellung Genannten auch spielen dürfen auch wenn natürlich nicht jeder gleich viel Spielanteile hat… wir haben einen Kader von 21 Spielerinnen da fällt es nicht immer leicht auszuwählen wer spielen darf. Eine Trainingsbeteiligung von fast 90% zeigt mir aber es macht allen Spaß im Team zu sein und das ist eines unser wichtigsten Ziele“ betont Neuer.

Tara Bradley wie immer bockstark und mit 13 Toren die erfolgreichste Schützin der Gelb-Blauen.

Am Ende dieses wichtigen Spiels war die Freude im Team und auch bei den Fans auf der Tribüne riesig. Der Vorsprung von 10 Toren war in dieser Höhe verdient - ein Klassenunterschied.

Jetzt erst mal Weihnachtspause und dann am 21.1.24 das nächste Heimspiel gegen Lustenau 2.