2. Vorstand wieder gewählt

Im Rahmen der GV der Katzenzunft Kippenhausen wurde der 2. Vorstand Benjamin Pape einstimmig wiedergewählt. Desweiteren wurde Narrenrat Nicolai Georgi wiedergewählt. Neu gewählt wurde Alexander Rist. Orden, verliehen durch den ANR, erhielten Benjamin Pape, Nadine Model und Walter Raither. Bgm J. Henne verlieh die Ehrenmedaille in Silber der Gemeinde Immenstaad für Wolfgang Saupp. 1. Vorstand Pascal Bochenek zeigte Dank für unermüdliche Einsätze in Form von einschlägigen Laudationen und Dank an alle Mitglieder. Berichte aus den Gruppen kamen von Susanne Scheinert, Verena Wessenberg und Andreas Janzer.

