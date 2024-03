156. Jahreshauptversammlung der Kolpingsfamilie

Nach der Begrüßung durch Thomas Volz berichtete Renate Rauscher-Röhr von der Nikolausaktion. 90 Familien wurden besucht. Es kamen 1200 Euro an Spenden zusammen. Diese wurde an Tettnanger Kindergärten verteilt. Die Sternsingeraktion war wieder ein großer Erfolg. Josef Hellmann konnte ein Spendenergebnis von 34.774,48 Euro verbuchen. Die Spenden wurden an die Steyler Padres in Indien, an Emerald Hill in Simbabwe, Porcon in Peru und Sao Leopoldo in Brasilien verteilt.

Die Tettnanger Theatertage unter der Leitung von Johannes Stopper wurden gut angenommen. „Der Meisterboxer“, eine Komödie war ein voller Erfolg. 838 Zuschauer waren in das Gemeindezentrum St. Gallus gekommen.

Danach erfolgte der Bericht von Kassier Meinrad Gaisser mit Entlastung von Kassier und Leitungsteam. Ludwig O. Gehring stellte den Jahresausflug nach Urlau in die Genußmanufaktur und in den „Wald der Sterbekreuze“ in Gschnaidt vor. Der Präses Pfarrer Herr Riedle greift das Thema der „neuen Wege“ auf.

Die Neumitglieder Marianne Röhr und das Ehepaar Birker wurden begrüßt von Meinrad Gaisser.

Thomas Volz bedankt sich bei dem Ehrenmitglied Eberhard Rapel für seine unermüdliche Unterstützung. Er beendet seine Aktivität im Leitungsteam der Senioren. Mit der Bildpräsentation von Hans-Jürgen Mosch und dem Kolpinglied wurde die Versammlung beendet.