150 Jahre Kirchenchor St. Gallus Tettnang

Anlass zum Feiern hatte der Chor am Ersten Advent. Höhepunkt der Cäcilienfeier war die Verleihung der „Palestrina-Medaille“ zum 150jährigen Jubiläum. Präses Hermann Riedle gratulierte und überreichte die Medaille im Auftrag des Cäcilienverbandes.

Die beiden Vorsitzenden, Christa Hecht-Fluhr und Reinhold Schobloch, warfen einen Blick zurück in die Geschichte des Chors. Hilfreich war dafür die Publikation von Konrad Vögele von 2007. Dessen Recherche ergab, dass es seit 1873 Namenslisten für den Kirchenchor gibt: damals mit 18 Sängerinnen und Sängern. Unter der Leitung des damaligen Dirigenten Josef Senn (1842 - 1882) erfuhr die Kirchenmusik in St. Gallus großen Aufschwung, was sich an der Neuanschaffung von Noten und Musikinstrumenten zeigt. Von diesem umfangreichen Notenmaterial und den Instrumenten aus dieser Zeit ist nahezu nichts mehr erhalten. Sie fielen einer „Säuberungsaktion“ nachfolgender Dirigenten zum Opfer. Als Anhänger des Cäcilianismus vertraten sie die Rückkehr zur alten Kirchenmusik: nur noch Orgel, Gregorianischer Choral und A-Kapella-Musik im Stile Palestrinas. Reinhold Schobloch rundete den Vortrag ab mit Fotos aus der Zeit der Dirigenten Erich Schweizer und Konrad Vögele, die manches Erstaunen und Schmunzeln hervorriefen.

Eine schöne Tradition ist die Ehrung langjähriger Chormitglieder: Thomas Locher erhielt die Ehrenurkunde für „50 Jahre Schola und St. Gallus-Chor“. 40 Jahre ist Anja Veser dabei - ebenfalls zuerst in der Schola, dann im Chor. Eine Urkunde für 40 Jahre erhielt auch Christa Hecht-Fluhr. Der Vorsitzende Reinhold Schobloch lobte die Mitarbeit von allen dreien im Vorstand und Präses Riedle gratulierte im Namen der Gemeinde. Er dankte abschließend Sina Veser, die 2022 und 2023 übergangsweise den Kinderchor leitete.

Zum Schluss gab Dirigent Patrick Brugger einen Ausblick ins Chor-Jahr 2024. Er knüpft an das hohe musikalische Niveau seines Vorgängers Georg Grass an: mit der Orgelsolo-Messe von J. Haydn an Weihnachten und der Spatzenmesse von W. A. Mozart an Ostern. Außerdem probt der Chor bereits für das Konzert am 10. November 2024. Auf dem Programm stehen die Bach-Motette „Jesu meine Freude“ und das Requiem von G. Faure. Beide Werke setzen das Thema Tod im Lichte christlicher Auferstehungshoffnung um. Interessierte Projektsängerinnen sind ab Januar herzlich willkommen.