13 Riesen und eine Erzieherin sagen ade

Am Freitag, 21. Juli, wurden im Kindergarten Ramsbach 13 Kinder in die Schule mit einem wunderschönen Fest verabschiedet.

Gewusst hatten es die Eltern schon lange, dass dieser Tag kommen wird, denn nicht nur ein Riesenausflug jagte den anderen, auch die ersten Elternabende und der erste Schulbesuch für die Kinder fanden bereits statt.

Doch erst am Freitag wurde dies den Eltern, den Kinder, den Geschwistern bewusst, dass die Kindergartenzeit zu Ende ist.

Die Erzieherinnen haben ein wunderschönes, freuden– und abschiedstränenreiches Fest organisiert. Der kleine Bär erzählte mit seinen Bärenfreunden in einem Theaterstück den Kindern, dass der Weg manchmal nicht einfach ist, aber mit genug Mut und Selbstvertrauen jeder Weg geschafft werden kann. Und auch das Lied: „Ade, du schöne Kindergartenzeit“ machte allen bewusst, dass aus kleinen Leuten, große Leute geworden sind.

Und in all dem Schönen wurde an diesem Tag auch noch Frau Kolars in den Ruhestand verabschiedet. Sie ist seit 11 Jahren Erzieherin in Ramsbach. Frau Kolars war Mathedetektiv–Erzieherin, Trösterin in größter Not, Riesenausflugsorganisatorin und Vieles mehr.

Nicht nur die Kinder werden eine Lücke hinterlassen, auch Frau Kolars wird bei Ihren Kolleginnen und den anderen Kindern eine riesige Lücke hinterlassen.

Dennoch wünschen wir Ihr viel Spaß in den Bergen und den Ramsbach–Riesen viel Spaß in der Schule — und wir Eltern sagen DANKE für eine unvergessliche Zeit und den größten Respekt allen Erzieherinnen!