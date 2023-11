10 Jahre Wangener Lesebühne

Sie bietet AutorInnen unabhängig von Bekanntheitsgrad und Veröffentlichungen die Möglichkeit, sich in der Öffentlichkeit zu präsentieren, bei Lesungen Kollegen kennenzulernen und, um Freude am Schreiben und Lesen zu fördern.

Während der letzten zehn Jahre konnten über 60 AutorInnen aus dem bayerischen und württembergischen Allgäu und Oberschwaben ihre Kurzgeschichten, Gedichte und Neuerscheinungen in Lesungen in der Kornhausbücherei Wangen und bei der Wangener Kulturnacht vorstellen. Monatlich treffen sich zudem Autor: innen als lose Gruppe unter dem Dach der Literarischen Vereinigung Signatur bei ‚Texte am Abend‘ im Hotel Gasthof zum Bären in Tettnang. Siehe Homepage Signatur e.V.

Die Wangener Lesebühne präsentiert sich mit seinen Autoren und Schriftstellern auf der Landesgartenschau Wangen 2024 mit vier Events im Literaturprogramm der Stadt Wangen mit den Beiträgen: ‚Autoren Marathon‘ am 14.5.24, ,Mein Buch Dein Buch!‘ am 11.6.24, ‚Von allem ebbes!‘ , ein literarisch-musikalischer schwäbisch-alemannischer Mundart-Nachmittag mit den Brekkie‘s Inn am 23.7.24, und am 10.9.24 ‚Unter fremden Dächern‘, mit Texten von Joseph von Eichendorff, Gustav Freytag und Ruth Storm.

Im Rahmen des 10-jährigen Jubiläums stellt nun Diemut M. Bek ihren historischen Roman „Die Leupolzer“ vor. Der Roman spielt vorwiegend im Altkreis Wangen in der Zeit Otto des Großen, jedoch auch in Pavia, St. Gallen, in Pfalz und Frauenkloster Altdorf, auf der Zwernitz und in Quedlinburg. Der Burgenroman um die Luetpolzer endet nach der Ungarnschlacht auf dem Lechfeld bei Augsburg. Lesungen zum Roman sind am 14. Dez. 2023, um 19 Uhr in 88239 Leupolz, Gemeindehaus, Giebelsaal, am 15. Dez. 2023, um 19 Uhr, in 88239 Niederwangen, Rathaus, Sitzungssaal und am 24.1.2024, 19.30 Uhr in 88239 Wangen, Weberzunfthaus. Der Eintritt ist frei!

Bei den Lesungen kommen 3 € pro verkauftem Buch dem renovierungsbedürftigen Dach der denkmalgeschützten Kalvarienberg Kapelle Niederwangen und der Renovierung der Sattelkapelle zugute. Spenden werden unter dem Stichwort: Kalvarienbergkapelle Heimatverein Niederwangen e.V. IBAN: DE 80 6505 0110 0101 0251 11 und unter dem Stichwort: Altstadt-Museumsverein Wangen Sattelkapelle IBAN: DE 59 6505 0110 0101 173317 entgegengenommen. Vielen Dank! Spendenbescheinigungen erhalten Sie auf Anfrage.

Bei Fragen melden Sie sich bitte unter [email protected].