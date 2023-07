Zwischenresultate Sommersaion TA TSG Achstetten

Die Damen 1 um Mannschaftsführerin Carolin Rothenbacher der TA TSG Achstetten haben am vergangenen Wochenende ihre Saison bereits beendet und stehen nach fünf gewonnen Spielen gegen Neenstetten, Kirchen, Biberach, Langenau und Bihlafingen/Stetten souverän an der Tabellenspitze der Bezirksstaffel 1 und steigen damit auf.

Besonders zu erwähnen ist, dass alle Spiele mit 6:0 gewonnen wurden und dabei lediglich ein einziger Satz abgegeben wurde. Die Damen setzten damit ihren Durchmarsch wie in den vergangenen Jahren fort und treten im kommenden Sommer in der Staffelliga eine Klasse höher an. Die TA TSG Achstetten gratuliert der Erfolgsmannschaft herzlich und hofft dass dieser Trend auch in der kommenden Saison gleichermaßen fortgesetzt wird.

Für die verbleibenden Mannschaften stehen an diesem Wochenende die letzten Matches an — hierbei gibt es am Sonntag ab 9 Uhr die Möglichkeit die Herren 30 vor heimischer Kulisse zu unterstützen.