Zwischenbilanz der Polnischen Wochen in Biberach

Der Schweidnitz-Ausschuss im Städte Partner Biberach ist sehr zufrieden mit dem Verlauf und dem Besuch der Veranstaltungen.

Bei der Eröffnung mit Oberbürgermeister Zeidler erinnerte die Vorsitzende Małgorzata Jasińska-Reich an den „Wind of change“ zu Beginn der Partnerschaft mit Schweidnitz vor 33 Jahren. Glücklich sei der Ausschuss darüber, dass es nun die Schweidnitz-Allee in Biberach gibt.

Zu Gast war der Pfarrer der evangelischen Friedenskirche in Schweidnitz und Bischof in Breslau, Waldemar Pytel, der mit seinem Vortrag und seiner Predigt beim ökumenischen Gottesdienst beeindruckte.

Der Biberacher Bürgertag mit der Verleihung der Bürgerurkunde an Hans-Bernd Sick, Małgorzata Jasińska-Reich und die Verantwortlichen der Ukraine-Hilfe in Schweidnitz, Natalia Sztandera und Maks Kuruts, war ein Höhepunkt der Polnischen Wochen.

Dr. Hans-Otto Dumke und Małgorzata Jasińska-Reich beleuchteten die polnischen Persönlichkeiten Nikolaus Kopernikus, die Astronomin Maria Kunic aus Schweidnitz sowie Fryderyk Chopin, musikalisch ergänzt von der Pianistin Anita Bender.

Der Bericht von Michael Sonntag über seine Fahrradtour durch die Sudeten und Beskiden war gespickt mit einer Fülle von interessanten Informationen und voller herrlicher Bilder.

Kulinarisches wurde gezaubert beim polnischen Kochkurs unter der Leitung von Agnieszka Lorek und Irene Braun.

Peter Oliver Loew, Direktor des Deutsches Polen Instituts in Darmstadt, machte den Zuhörern wenige Tage vor der Parlamentswahl, die in Polen einen Wechsel mit sich bringen wird, die politischen Verhältnisse transparenter.

Die Freunde aus Schweidnitz waren in Biberach zum Marktstand mit polnischen Spezialitäten und zum Festabend. Es gab eine musikalische Umrahmung durch die zwei jungen Musiker aus Polen, Kacper Kolasiński, Marimba und Aleksandra Idkowska, Gesang. Die beiden waren auch bei einer Matinée zu hören.

Zu Gast waren im Rahmen der Polnischen Wochen auch die Pianistin Aleksandra Mikulska, das Klavierquartett aus Kreisau und die Fair Play Crew mit ihrem visuellen Theater, jeweils mit beeindruckenden Veranstaltungen.

Ausstellungen gab es im Rathaus über das im Kreis Schweidnitz geborene Sprachgenie Emil Krebs und in der Friedenskirche Bilder von Bewohnern der Behinderteneinrichtung Jaskulin, unterstützt von den Biberacher Maltesern.

Den Abschluss bildet die polnische Filmreihe bis 1. Dezember.