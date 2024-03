Zwiefalter Schützen wählen neue Vorstandschaft

Im Anschluss an die Eröffnung der Hauptversammlung durch Oberschützenmeister Samuel Fischer, folgten die Berichte der Abteilungsleiter, die durch die zahlreichen Erfolge im Vorjahr führten. Neben mehreren Kreis- und Bezirksmeistertiteln konnte sich das Selbstlader-Trio Thomas Finsterle, Markus Finsterle und Alexander Heusel bei der Landesmeisterschaft durchsetzen und sich die Plätze 1-3 sichern. Erfolgreichster Bogenschützer war Bernd Fischer sich trotz einer gerissenen Sehne einen soliden 18. Platz bei württembergischen Meisterschaft belegen konnte.

Jugendleiterin Vanessa Gester beklagte die hohen gesetzlichen Hürden, die die Nachwuchsgewinnung im Jugendbereich erschwerten. Um diese Schwierigkeiten zu umgehen, plant der Verein die Anschaffung einer eigenen Lichtgewehranlage. Positive Erfahrungen konnten im Vorjahr bereits durch eine Leihgabe vom Schützenverein Steinhilben gesammelt werden. Die Lichtgewehrtechnik ermöglicht es Kinder und Jugendlichen ohne Altersbeschränkungen in den Schießsport einzusteigen.

Im vergangenen Winter kam es durch die hohe Schneelast rund um das Schützenhaus zu mehreren umgestürzten Bäumen. Die Bäume beschädigte dabei die Umzäunung der Schießanlage an vielen Stellen irreparabel, so dass dieser fast vollständig ersetzt werden muss. Um die hohen, dafür anfallenden Kosten zu stemmen, hofft die Vorstandschaft auf die Unterstützung der Gemeinde Zwiefalten.

Auch weitere Umbaumaßnahmen sind für 2024 geplant. So soll der Pistolenstand um eine Fallplattenanlage erweitert werden. Die entsprechenden Umwelt- und Sicherheitskonzept wurde bereits Vorjahr vollständig genehmigt, so dass der Umsetzung nun nichts mehr im Weg steht. Durch diese neue, dynamische Disziplin will sich der Verein von anderen Schießanlagen abheben und so weitere interessierte Schützen auf sich aufmerksam machen.

Die Versammlung wählte nun Ihre neue Vorstandschaft. Das Amt des Oberschützenmeisters erhielt dabei Andy Ostheimer. Als seine Stellvertreter wurden Alexander Heusel und Samuel Fischer gewählt. Neu ins Amt gewählt wurden Sascha Halangk als Schatzmeister, sowie die beiden Abteilungsleiter Andreas Rapp und Timo Fritzsche. In ihren Ämtern bestätigt wurden Vanessa Gester als Jugendleiterin, Jochen Hinz als Schriftführer, sowie die beiden Kassenprüfer Birgit und Reiner Thun. Alle Abstimmungen erfolgten einstimmig.