Wanderung rund um Uttenweiler mit Bussenblick

Der Schwäbische Albverein, Ortsgruppe Zwiefaltendorf/Emeringen bietet am Sonntag, 7. April, eine Rundwanderung rund um Uttenweiler mit Bussenblick an.

Treffpunkt ist um 13 Uhr an der Bushaltestelle in Zwiefaltendorf. Dazu sind alle Wanderfreunde und auch Gäste eingeladen. Der Wanderweg umrundet die Gemeinde Uttenweiler am Fuße des heiligen Bergs Bussen. Start- und Endpunkt ist jeweils am Naturfreibad mit großem Parkplatz. Von dort aus geht es vorbei an der St.-Uta-Kapelle, dem Inneren Weiher, durch das Gewann Gansgrube bis hin zur Runkenmühle. Der Weg verläuft teils auf unbefestigten Wegen entlang des Reutibachs und durch Feld, Flur und Wald.

Die Strecke beträgt circa zehn Kilometer, eine anschließende Einkehr ist geplant. Bei Regen fällt die Wanderung aus. Wanderführerin ist Christa Schwendele (Telefon 07373/686).