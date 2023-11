VdK spendet 500 Euro für krebskranke Kinder

In der Gaststube der Rösslebrauerei Blank in Zwiefaltendorf hat am vergangenen Freitag die Übergabe von 500 Euro an den Förderkreis für tumor- und leukämiekranke Kinder Ulm stattgefunden. Gespendet hat das Geld der VdK-Ortsverband Zwiefaltendorf mit den Gemeinden Zell, Bechingen, Emeringen und Reutlingendorf. „Der Verein wurde 1984 gegründet“, berichtet die Vorsitzende Elvira Wäckerle. Er betreibt neben der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Michelsberg zwei Häuser zur Unterbringung der Eltern und Geschwister der Kinder, die in der Klinik behandelt werden. Die Verweildauer der Kinder bei Knochenmarktransplantationen in Ulm beträgt 15 Monate. Die Kinder kommen aus Deutschland und ganz Europa nach Ulm. Neben der Unterbringung hält der Verein Betreuungsangebote für Geschwister der kleinen Patienten bereit, die oft nachziehen und in Ulm schulpflichtig sind.