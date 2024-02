Sonntagswanderung des Albvereins im Friedinger Tal

Der Schwäbische Albverein, OG Zwiefaltendorf/Emeringen bietet eine Wanderung im Friedinger Tal an. Die Wanderer treffen sich am Sonntag, 10. März, um 13.30 Uhr am Gemeindeparkplatz in Zwiefaltendorf. Von dort fahren sie gemeinsam nach Friedingen bei. Langenenslingen zu einem Waldparkplatz im Friedinger Tal.

Von dort geht die Gruppe über das Friedinger Tal unter anderem hoch zur Großen Heuneburg bei Upflamör, durch den unbelaubten Wald haben die Wanderer einen schönen Blick nach Zwiefalten und sehen unterwegs immer wieder mal viele Märzenbecher, heißt es in der Pressemitteilung. Die Wanderstrecke beträgt rund sieben Kilometer mit Steigungen. Eine anschließende Einkehr ist geplant. Bei Regenwetter findet die Wanderung nicht statt. Wandergäste sind wie immer herzlich willkommen. Wanderführer sind Evelyn und Franz Schmid, Telefon 07373/357.