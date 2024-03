Kirchenkonzert der Chorifeen in Zwiefaltendorf und Bechingen

Kommendes Wochenende am Samstag, 16. März um 17 Uhr in der Kirche St. Michael in Zwiefaltendorf und am Sonntag, 17. März, um 14.30 Uhr in der St. Nikolaus Kapelle in Bechingen präsentieren sich die kleinen und großen Chorifeen sowie ein Querflötentrio mit einem umfangreichen Repertoire in einem Kirchenkonzert unter der Leitung von Martina Geiselhart. Von den kleinen Chorifeen, die bereits im Kindergartenalter über Grundschulalter bis hin zu den Jugendlichen mit voller Eifer dabei sind, werden auch die großen Chorifeen ein umfangreiches ansprechendes Programm gestalten, schreiben die Verantwortlichen in einer Pressemitteilung. Ergänzt werden die choralen Beiträge von den Zauberflöten - einem Querflötentrio mit Stücken aus der Romantik- und Barockzeit.

Da alle Altersgruppen bei den Sängerinnen und Sängern vorhanden sind, wird es ein Programm für Jung und Alt mit kirchlichen und modernen Liedern.

Im Anschluss an das Kirchenkonzert wird am Samstag ein kleiner Umtrunk von den Ministranten zum Erlös für ihre Romwallfahrt organisiert. Am Sonntag können im Anschluss Kuchen mitgenommen werden, deren Erlös den Chorifeen zugute kommt.

Der Eintritt ist frei - der Spendenerlös der Konzerte kommt dem ambulanten Kinder- und Jugendhospiz in Biberach zugute.