Frühlingsmarkt in Zwiefaltendorf

Kommendes Wochenende am Samstag, 23. März, veranstaltet der städtische Kindergarten Donauhüpfer von 14 bis 17 Uhr einen großen Frühlingsmarkt im Gemeindehaus in Zwiefaltendorf. Die Kinder und Eltern haben in den vergangenen Wochen gebastelt und gewerkelt, um am Markt ein vielfältiges Angebot anbieten zu können. Es gibt Kränze und Gestecke, Schönes aus Holz und Beton, Imkerprodukte, Dekoratives aus Stoff und Papier, kulinarische Köstlichkeiten und vieles mehr. Den Markt bereichern werden laut Veranstalter weitere Aussteller mit Gewürzen, Wolle, liebevollen Dingen fürs Kind, Dekorationen für Haus und Garten sowie hochwertiger Kleinkunst. Bewirten werden die Eltern mit Getränke-, Kaffee- und Kuchenverkauf. Kuchen kann gerne auch mitgenommen werden. Der Erlös kommt dem Kindergarten zugute. Der Kindergarten Donauhüpfer freut sich auf viele Besucherinnen und Besucher.